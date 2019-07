Toninelli finalmente inaugura un’opera. E’ in Calabria. Ma è stata finanziata dalla Regione

«Sono queste le opere che la gente vuole vedere finite. Altro che Tav!!!». Danilo Toninelli, ministro Cinque Stelle delle Infrastrutture, è sceso a Joppolo, minuscolo comune del Vibonese, per l’inaugurazione della restaurata strada provinciale, Sp23, chiusa dal 7novembre 2017. Il restauro della strada provinciale è costato circa 4 milioni di euro.

Ma è scontro con la Regione Calabria sul finanziamento erogato. Il ministro Toninelli si attribuisce la paternità, mentre il presidente dem della Calabria Mario Oliverio sostiene che«il ministro ha tagliato il nastro di un’opera finanziata dalla Regione, evitando di affrontare il confronto sui temi dello sviluppo». Ed è proprio sui futuri investimenti che il ministro delle Infrastrutture accende l’entusiasmo delle circa cinquanta persone che lo ascoltano. «In autunno sarò nuovamente in Calabria per inaugurare le nuove gru che saranno installate al porto di Gioia Tauro per facilitare lo sbarco dei container”.