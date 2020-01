Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e’ stata registrata alle ore 15.12 nel Cosentino, con epicentro a 2 km a nordovest di Papasidero, ad una profondita’ di 272 km. Il terremoto, proprio per la sua profondita’, e’ stato solo debolmente avvertito dalla popolazione e non si registrano danni a persone o cose. La scorsa notte un’altra scossa di terremoto, 4.0, era stata registrata sempre in Calabria, con epicentro ad Albi, nella Presila catanzarese.