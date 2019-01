Termini Imerese, iniziano venerdì 1 febbraio 2019 i corsi dell’Università Popolare

Iniziano venerdì 1 Febbraio 2019 alle ore 15,30 in via Garibaldi, 33 a Termini Imerese i corsi dell’Università Popolare. Le lezioni avranno la durata di un’ora e si terranno fino alle 19,30. Quattro i percorsi di studio attivati: “Architettura barocca in Sicilia” che avrà come docente Armando Antista; “Le medicine tradizionali” corso tenuto da Giovanni Iannuzzo; “Aspetti di storia economica del comprensorio Cefalù – Madonie in età moderna” affidato a Rosario Termotto e “Le ville di Palermo” con le lezioni di Fabrizio Giuffrè. Dalle ore 15,30 alle 16,30 si parlerà di “Architettura e decorazione in Sicilia nel Seicento”; dalle 16,30 alle 17,30 si discuterà su “Cosa sono le medicine tradizionali?”, dalle 17,30 alle 18,30 la lezione riguarderà “Le tonnare del vescovo di Cefalù: gabelle, contratti, salari” ed infine dalle 18,30 alle 19,30 verrà affrontato l’argomento “Le ville di Palermo: profilo storico, artistico ed architettonico”. Le lezioni saranno precedute dall’intervento del Presidente dell’Università Popolare di Termini Imerese Alfonso Lo Cascio. Per iscriversi ai corsi non è richiesto alcun titolo di studio e non sono previsti limiti di età. Per informazioni tel. 091.8112571 – 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it.

L’UNIPOTI nasce come luogo di formazione continua e permanente dei giovani, degli adulti e degli anziani e pone al centro delle proprie attività lo studio, la ricerca, il confronto, il dibattito, l’aggiornamento culturale, per recuperare, come nelle antiche Universitas, il vero significato della cultura, intesa come confronto personale, creazione partecipata e patrimonio collettivo: una comunità costruita intorno al valore della condivisione della conoscenza.

In allegato Comunicato stampa e logo dell’Università Popolare.