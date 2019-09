Taobuk, il festival letterario di Taormina, approda alla Mostra del Cinema di Venezia

di Fausta Testaj

La caratura culturale di Taobuk, il festival letterario internazionale di Taormina, e la sua formula vincente sbarcano al Lido per una riflessione tutta al femminile sul maggiore sforzo richiesto alle donne per affermarsi nel mondo del lavoro: una prevaricazione ancora molto penalizzante, come vuole sottolineare l’incontro che vedrà tra le protagoniste Antonella Ferrara, ideatrice e anima della prestigiosa rassegna. La sua partecipazione si inserisce nell’ambito degli appuntamenti che la Fondazione Ente dello Spettacolo (FEdS) organizza rinnovando, come ogni anno, la partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

All’interno del proprio Spazio, allestito presso la Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior, in occasione della 76ma edizione della Mostra, la FEdS proporrà un calendario ricco di eventi, curatialla responsabile dei progetti culturali Angela D’Arrigo e dedicati al mondo della settima arte e non solo. Sull’universo femminile sono focalizzati in particolare i due focus “About Women” di venerdì 6 settembre, moderati entrambi dalla giornalista Tiziana Ferrario.

Antonella Ferrara, presidente e direttore Artistico di Taobuk – Taormina International Book Festival, parteciperà al’approfondimento pomeridiano “About Women/La fatica in più”, fissato per le ore 15. La riflessione parte, come si è anticipato, dalla considerazione che nel mondo del lavoro alle donne è richiesto uno sforzo maggiore rispetto agli uomini: farsi ascoltare, coordinare team, superare pregiudizi su ruoli e professioni è una delle sfide costanti, un impegno continuo. Professioniste del mondo del cinema, della comunicazione, della finanza – settori tradizionalmente “maschili” – raccontano come sono riuscite ad affermarsi e qual è “la fatica in più” che ogni giorno affrontano. Intervengono: Piera Detassis, Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello; Barbara Giordani, Referente Unione Italiana Casting Director; Chiara Pastorino, Responsabile Global Banding & Performance Management Diversity & Inclusion di Intesa San Paolo; Antonella Sciarrone Alibrandi, Prorettore Università Cattolica del Sacro Cuore; The Giornaliste, collettivo di influencer del cinema.

Un precedente incontro “About Women/Dalle leggi sulle donne alle leggi per le donne” è in programma già al mattino, ore 11.30. Una legislazione attenta, concreta, che investe tutti gli aspetti che entrano in gioco nei casi di violenza sulle donne è l’elemento fondamentale per contrastare il drammatico fenomeno. Prima e dopo la condanna del colpevole, bisogna lavorare alla tutela delle vittime, per tornare presto a una vita normale. Intervengono: Laura Boldrini, Deputata della Repubblica; Francesca Carollo, giornalista; Alessandra Moretti, Europarlamentare; Veronica Pivetti, attrice; Isa Tovaglieri, Europarlamentare; Manuela Ulivi, Avvocata.