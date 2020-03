SudOnLine quotidiano del 5 marzo 2020

ECONOMIA– Pil, Istat: nel IV trimestre -0,3%, crescita acquisita nel 2020 a -0,2%.– Ex Ilva: firmato accordo a Milano tra commissari e ArcelorMittal, dopo 4 mesi di trattative.– Piazza Affari ha chiuso in positivo: Ftse-Mib +0,91%. Europa in rialzo con WS in volo, Londra +1,45%.

POLITICA

– Coronavirus, scuole e università chiuse fino al 15 marzo. Conte: decisione in via prudenziale.

– Coronavirus, Borrelli: 2.706 contagiati, +443 in un giorno e in tutto 107 morti.

– Coronavirus, il ministro Spadafora: lo sport avanti ma a porte chiuse.

ESTERI

– Usa 2020, Biden vola e Sanders rallenta: è corsa a due per la nomination Dem. Bloomberg si ritira dopo il flop del Super Tuesday.

– Coronavirus, a Parigi riapre il Louvre. La Germania vieta l’esportazione di mascherine e guanti.

– Greta Thunberg: la legge Ue sul clima è una resa, la natura non negozia.