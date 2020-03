SudOnLine del 4 marzo 2020

I FATTI DEL GIORNO

Coronavirus, G7: Pronti a sostenere l’economia

ECONOMIA

– Usa, la Fed taglia i tassi di interesse di mezzo punto. Trump: “Non basta”. L’euro vola sul dollaro.

– Coronavirus, G7: Pronti a misure fiscali per sostenere l’economia.

– Borse, listini proseguono i recuperi. Milano +0,43%. Lo spread cala a quota 161.

POLITICA

– Salvini: In questo momento no a governissimi o alleanze strane”.

– Referendum, D’Incà: “Decideremo su data questa settimana in base ai dati medici su coronavirus”.

– Coronavirus, Renzi: Sospendere le rate di mutui e prestiti per il 2020.

ESTERI

– Migranti, Mitsotakis: Ankara viola accordo Ue. Distoglie attenzione da crisi Siria.

– Coronavirus, Oms: Preoccupa la capacità di reazione degli altri Paesi.

– Coronavirus, dopo le dure reazioni Canal+ rimuove il video ‘satirico-offensivo’ sulla pizza italiana.

SudOnLine+4+marzo+2020