Siamo in piena pandemia da terza ondata. E da un anno le bocce ferme dell’economia del Mezzogiorno non riesce a smuoverle nessuno. L’attenzione è sempre focalizzata sui vaccini che non sono sufficienti a giungere in fretta al traguardo dell’immunità di gregge. Napoli, la Campania,sono in prima linea in una sorta di corsa a ostacoli con i freni tirati.

Eppure sotto traccia qualcosa si muove. Dalla Bulgaria alla Germania, gli occhi sono puntanti alla città partenopea e da settori totalmente differenti per caratteristiche: l’aerospazio e le attività immobiliare. Pur essendo due indizi, sono tuttavia da raccogliere e segnalare.

E’ a Napoli che la EnduroSatItaly, branch italiana del gruppo EnduroSat, ha aperto la propria sede operativa. A Napoli la società ha preso casa in Via Emanuele Gianturco, presso il Polo Tecnologico Aerospaziale-Fabrica dell’Innovazione. Là dove in milleduecento metri quadratifra uffici, aree comuni e laboratori attrezzati, convivono già importanti realtà imprenditoriali come ALI – AerospeceLaboratory for Innovative components, la startup Space Factory e la storica società Marscenter. Giuseppe Sisinni, responsabile vendite Endurosat, spiega così la scelta:“In qualità di responsabile delle vendite, sono davvero entusiasta di annunciare la fondazione di EnduroSat Italia. Credo che la nuova entità ci aiuterà a costruire nuove partnership di successo sul mercato locale e, naturalmente, a rafforzare le nostre attuali posizioni in Europa”.

EnduroSatItaly vanta una vasta esperienza nello sviluppo di sottosistemi e piattaforme satellitari e svolgimento di missioni spaziali. Fa parte del gruppo EnduroSat JSC (AD). EnduroSat, produttore bulgaro che progetta e ingegnerizza sottosistemi e piattaforme satellitari (nano e micro) per missioni in orbita bassa, con focus principale su applicazioni satellitari swarm e costellazioni. Attualmente fornisce sistemi e servizi satellitari a più di cento organizzazioni di ogni continente.Suoi clienti sono Università, le maggiori Agenzie spaziali europee e internazionali, società del settore aerospaziale specializzate in costruzioni di satelliti. Infatti è attiva in diversi programmi e progetti co-finanziati dall’ ESA (Agenzia Spaziale Europea), GSA (European GNSS Agency), ASI (Agenzia Spaziale Italiana).

E se la possibilità di condividere gli stessi spazi con altri centri di competenza è stata la motivazione alla base della scelta napoletana di EnduroSat, si deve forse alla netta ripresa dell’immagine della città la ragione che ha spinto Engel&Völkers, agenzia immobiliare di pregio, ad aprire in via Vittorio Colonna42/44 una nuova filiale. La società di Amburgo vanta quaranta anni di esperienza nella intermediazione di immobili residenziali e commerciali di qualità ed è una azienda leader nel segmento real estate di lusso. E’ presente con ottocento uffici in più di trenta Paesi e cinque continenti con tredicimila collaboratori in tutto il mondo. Non ha voluto mancare di aggiungere Napoli alle sue sedi con un negozio che ha competenza in vari quartieri della città: da Chiaia a Posillipo, da Mergellina al Vomero. “Siamo molto orgogliosi di questo traguardo – afferma Barbara Terracciano, responsabile dello shop partenopeo – poiché la casa madre tedesca tiene molto a Napoli per la bellezza paesaggistica, per la presenza di immobili di prestigio, e numerosi altri aspetti che richiamano il passato della città. Per non citare gli incantevoli appartamenti con vista mare, oppure le dimore storiche del centro, ricco di arte e cultura”. Con un team specializzato di agenti e consulenti, continuamente sotto formazione la Engel &Völkers intende esprimere il meglio del settore in termini di professionalità, competenza, onestà. E così anche i clienti napoletano potranno fruire del vantaggio di una vetrina all’interno di un network mondiale, con una visibilità che è difficile conseguire, dal momento che una delle procedure della società tedesca, una volta che l’appartamento è valutato e quotato, riguarda la realizzazione di servizi fotografici professionali, video in 3D, exposé.