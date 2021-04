Abbiamo bisogno del tuo aiuto perché gli iscritti possano continuare ad avere un ruolo centrale nei processi decisionali». Davide Casaleggio lancia una raccolta fondi per la piattaforma Rousseau, lancia il suo «j’accuse» verso il mancato versamento da parte dei portavoce M5s e spiega: Rousseau fornisce tutti i servizi essenziali per mantenere in piedi infrastruttura tecnologica, organizzativa, amministrativa, burocratica, formativa e comunicativa necessaria per la partecipazione di

scritti, portavoce e cittadini alla vita politica, nonché per la tutela legale del Garante e di tutti gli organi politici del

Movimento 5 stelle»