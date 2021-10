Cinque famiglie evacuate, strade allagate, massi caduti sopra le auto e un un uomo folgorato. E’ il primo bilancio di un violento nubifragio che si è abbattuto oggi a Siracusa. Protezione civile e vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi su tutto il territorio per i numerosi allagamenti. Nella zona della Borgata, in via Calabria, evacuati cinque nuclei familiari dopo che l’acqua ha allagato le loro abitazioni situate a pianterreno. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici.