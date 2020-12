Un weekend per adeguarsi alle nuove norme anti-Covid in Sicilia. Studenti e lavoratori residenti nell’Isola e i centri commerciali da lunedi’ 14 e fino al 7 gennaio, infatti, dovranno fare i conti – tra tamponi, test e ‘contapersone’ – con l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione, Nello Musumeci, in vista delle festivita’ natalizie. Chiunque arrivi in Sicilia dovra’ registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it ed essere in possesso dell’esito negativo del tampone molecolare rino-faringeo effettuato nelle ultime 48 ore.

Sono esclusi i pendolari e coloro che si siano allontanati dall’Isola, nei giorni immediatamente antecedenti, per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a quattro giorni. Qualora la persona che fa rientro non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare ha diverse opzioni. Puo’ recarsi presso un drive-in appositamente dedicato per sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si seguono le procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del

tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema sanitario

regionale. Se negativo, potra’ recarsi al domicilio, con la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico dopo cinque giorni. In alternativa, si puo’ andare presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con l’obbligo per la struttura stessa di darne comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’Asp.