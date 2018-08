“Dobbiamo prendere consapevolezza del problema e per questo motivo costituiremo, la prossima settimana, un’unita’ di crisi che si riunira’ periodicamente per capire come sta procedendo il lavoro di ricognizione sugli istituti scolastici. Abbiamo bisogno di nuovi tecnici, di un confronto con i nove prefetti dell’Isola e i comandanti provinciali dei vigili del fuoco. Serve una sinergia tra istituzioni dello Stato, regionali e locali: questo e’ il ruolo che la Regione vorra’ svolgere. Assieme ai sindaci e ai presidenti delle ex Province, sono sicuro che, entro qualche anno potremo, uscire anche da questa condizione di emergenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci a margine della riunione – convocata a Palazzo d’Orleans – sulla sicurezza negli edifici scolastici in Sicilia. All’incontro sono presenti anche gli assessori regionali all’Istruzione Roberto Lagalla e alle Infrastrutture Marco Falcone, oltre ai sindaci delle Citta’ metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai commissari straordinari dei Liberi consorzi di Comuni di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, al presidente dell’Anci Sicilia, al direttore dell’Ufficio scolastico regionale e al dirigente regionale del dipartimento Istruzione e formazione professionale.