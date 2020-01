SeLF: ripartono “incontri con l’autore”

Napoli,gennaio 2020. Prendono il via giovedi 16 gennaio gli “incontri con l’autore” previsti nell’ambito della settima edizione del Secondigliano Libro Festival. L’appuntamento è alle ore 10,00 nel teatro della parrocchia dei Missionari dei Sacri Cuori, nella omonima strada (ex traversa Casillo). I circa 200 ragazzi delle scuole secondarie di Secondigliano (Savio-Alferi, Sauro-Errico-Pascoli, Berlinguer, Berlingieri-Tito Lucrezio Caro, Carbonelli-Pascoli2-Marta Russo e Vittorio Veneto) e dell’Ic Scialoja-Cortese di S. Giovanni a Teduccio si confronteranno con il romanzo “La farmacia dell’anima”, scritto e presentato dal presidente del SeLF Salvatore Testa.

Gli altri incontri sono in programma il 13 feebbraio con i libro su don Peppe Diana “Era solo un prete” e il 12 marzo co “Airport tales”, un libro di racconti ambientati nell’aeroporto di Napoli.

SeLF si svolge con il contributo dell’Ordine dei giornalisti della Campania e del Sindacato unitario giornalisti Campania e la collaborazione di Gesac-Aeroporto internazionale di Napoli, Isis Vittorio Veneto, LS comunicazione, Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori.