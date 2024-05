Rete Internet: il Sud Italia cresce, ma c’è ancora molto da fare

La rete Internet ha rivoluzionato il modo in cui interagiamo con il mondo e ha trasformato radicalmente molteplici aspetti della nostra vita quotidiana. In Italia, come nel resto del mondo, oggi l’accesso a una connessione affidabile e veloce è diventato fondamentale per lo svolgimento delle attività lavorative, per usufruire dei servizi pubblici, per l’istruzione, per lo shopping e per l’intrattenimento. Tuttavia, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, il divario digitale tra il Nord e il Sud Italia rimane una sfida significativa da affrontare.

L’evolvere della connessione Internet in Italia

Nel corso degli anni, l’Italia ha fatto notevoli progressi nell’infrastruttura di rete e nell’accesso a Internet. Secondo un’indagine ISTAT nel 2023 il 45,7% degli italiani tra i 16 e i 74 anni ha usato Internet negli ultimi tre mesi. Sempre secondo l’ISTAT, le regioni con il più alto numero di famiglie che si connettono alla rete sono al nord: Trentino-Alto Adige (88,9%) e Lombardia (86,1%) sono in testa. Come fanalino di coda troviamo la Puglia (78,2%), la Basilicata (77,5%) e la Calabria (73,6%). Tuttavia, si segna anche una progressiva diminuzione del digital divide tra Nord e Sud Italia. Se nel 2020 la differenza era del 7,5%, nel 2022 la differenza tra le famiglie connesse nel Nord e quelle del Sud del Paese era del 4,9%.

L’implementazione di tecnologie avanzate, come la fibra ottica, ha consentito un aumento significativo della velocità e della stabilità della connessione Internet in molte parti del paese. Tuttavia, mentre il Nord Italia ha beneficiato maggiormente di questi sviluppi, il Sud Italia ha continuato a lottare con connessioni più lente e meno affidabili, soprattutto nelle aree rurali e remote.

L’accesso a Internet nel Sud Italia

Nel Sud, l’accesso a Internet è migliorato negli ultimi anni grazie agli investimenti in infrastrutture digitali e a diverse iniziative pubbliche e private. Le città e le zone urbane tendono ad avere connessioni più veloci e stabili, mentre le zone rurali possono ancora sperimentare difficoltà di connettività. Tuttavia, programmi nazionali come il Piano Strategico Banda Ultra Larga stanno lavorando per colmare questo divario, portando la connettività a un numero sempre maggiore di comunità nel Sud Italia. L’obiettivo del Ministero delle Imprese e del Made in Italyè quello di creare un’infrastruttura di telecomunicazioni in linea con quanto fissato dall’Agenzia Digitale Europea.

I dispositivi e i servizi online più utilizzati

Nonostante le sfide relative alla connettività, negli ultimi anni il Meridione ha visto un aumento significativo dell’utilizzo di dispositivi digitali e servizi online. Smartphone, tablet e computer sono diventati parte integrante della vita quotidiana per la maggior parte dei cittadini, consentendo l’accesso a una vasta gamma di servizi e contenuti online. Tra i servizi più utilizzati si annoverano:

Servizi Pubblici Online : La digitalizzazione dei servizi pubblici, come la prenotazione di appuntamenti, il pagamento delle tasse e la richiesta di documenti, sta diventando sempre più diffusa, semplificando le procedure burocratiche e migliorandone l’efficienza.

: La digitalizzazione dei servizi pubblici, come la prenotazione di appuntamenti, il pagamento delle tasse e la richiesta di documenti, sta diventando sempre più diffusa, semplificando le procedure burocratiche e migliorandone l’efficienza. Email e piattaforme di messaggistica istantanea : Le email forniscono oggi uno strumento insostituibile per gli scambi di corrispondenza professionale, e non solo. Anche i messaggi istantanei offrono immediatezza e interattività, rappresentando dei mezzi di comunicazione insostituibili.

: Le email forniscono oggi uno strumento insostituibile per gli scambi di corrispondenza professionale, e non solo. Anche i messaggi istantanei offrono immediatezza e interattività, rappresentando dei mezzi di comunicazione insostituibili. E-commerce : Piattaforme di e-commerce come Amazon, eBay e siti web locali hanno registrato un aumento delle transazioni, con sempre più persone che fanno acquisti online per comodità e convenienza.

: Piattaforme di e-commerce come Amazon, eBay e siti web locali hanno registrato un aumento delle transazioni, con sempre più persone che fanno acquisti online per comodità e convenienza. Servizi di Streaming : Piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Spotify stanno guadagnando popolarità, offrendo un’ampia selezione di film, serie TV, musica e podcast accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

: Piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e Spotify stanno guadagnando popolarità, offrendo un’ampia selezione di film, serie TV, musica e podcast accessibili da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Svago e Gioco Online: La rete offre infinite opportunità di svago. Il gaming online offre esperienze sempre più suggestive e coinvolgenti. I grandi classici del casinò restano sempre una delle opzioni predilette dal popolo della rete. Giochi come le slot machine, la roulette e il blackjack online risultano tra i più scaricati e giocati e si confermano evergreen anche nella loro versione digitale.

Le prospettive future e le sfide da affrontare

Nonostante i progressi compiuti, ci sono ancora sfide da affrontare per migliorare l’accesso a Internet e l’infrastruttura di rete. La copertura e la velocità della connessione devono essere migliorate nelle aree rurali e remote. Occorre garantire che tutti abbiano accesso a servizi digitali essenziali come l’e-commerce, l’istruzione online e l’assistenza sanitaria digitale. È fondamentale continuare a investire in infrastrutture digitali e promuovere l’alfabetizzazione digitale per garantire un futuro digitale equo e inclusivo per tutti gli italiani, indipendentemente dalla loro posizione geografica.