Regionali: Stefàno (Pd), “Quale complotto? Il rischio Lega è per adesione a federalismo differenziato”

“Quando si ha il vizio di sentirsi sempre il centro del mondo, spesso si perde di obiettività e di senso di misura. E si rischia di fare anche letture “politiche” ardite. Ora, che si voglia attribuire ad altri la perdita di consenso tra i cittadini pugliesi, tanto da denunciare il rischio di consegnare la Puglia alla destra di Salvini è un po’ come voler mettere le mani avanti in maniera furba ma anche irrispettosa dell’intelligenza dei pugliesi”. È quando dichiara il senatore Dario Stefàno (Pd), in seguito alle parole del Presidente Michele Emiliano.

Tanto più – conclude Stefàno – se tale ”avvertimento nervoso” di ciò che potrebbe accadere “per un complotto tra Renzi e Vendola” viene proprio dalla stessa persona che, nei fatti, sta già svendendo la Puglia alla Lega attraverso l’adesione al progetto della “secessione dei ricchi”, mascherata dalla piu spendibile definizione di federalismo differenziato. Questo sì, che sarebbe il vero complotto a tutto danno della Puglia”