Regionali, Lucano si ripresenta in Calabria

L’ex sindaco di Riace in lista a Reggio Calabria. Polemica sul caso Di Cesare, la filosofa sarà capolista a Cosenza.
La campagna elettorale in Calabria si accende con un nuovo colpo di scena: Mimmo Lucano, europarlamentare ed ex sindaco di Riace, ha annunciato la sua candidatura nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra (Avs) in provincia di Reggio Calabria.
«La mia storia personale mi spinge a dare un contributo alla sinistra in queste elezioni regionali», ha spiegato Lucano, definendo la sua scelta una candidatura di “servizio”.
Il caso Di Cesare e l’accusa di “linciaggio”
Oltre al suo impegno politico, Lucano ha voluto lanciare un messaggio di solidarietà alla filosofa Donatella Di Cesare, al centro di polemiche dopo un post del 2024 in cui aveva scritto alla notizia della morte della brigatista Barbara Balzerani: «La tua rivoluzione è stata anche la mia».
Quel messaggio, poi cancellato, aveva scatenato un acceso dibattito e critiche bipartisan. «Non ho digerito il linciaggio politico-mediatico contro Di Cesare — ha detto Lucano — hanno provato a chiuderle la bocca infangandola».
Di Cesare, inizialmente proposta come capolista da Pasquale Tridico (M5S), candidato presidente del centrosinistra, ha poi deciso di correre con Avs nella circoscrizione di Cosenza.
«Orgoglioso delle lotte del passato»
Lucano ha ricordato anche il suo percorso nella sinistra extraparlamentare:
«Ho aderito alla lotta di classe in quelle che erano considerate battaglie per l’uguaglianza. Anche se qualcuno ci rimproverava di essere vicini alle Brigate Rosse, io mi sento onorato di aver fatto quelle lotte».
Un’affermazione che promette di alimentare ulteriori polemiche nella già movimentata campagna calabrese.
Il “debito morale” con Avs e la vicenda giudiziaria
L’ex sindaco di Riace ha definito la sua candidatura come un atto di riconoscenza verso Avs, che lo ha sostenuto durante i suoi processi giudiziari. Nei mesi scorsi, la Cassazione lo ha assolto dalle accuse di associazione a delinquere e truffa, ma lo ha condannato a 18 mesi per falso.
Per effetto della legge Severino, la condanna potrebbe costargli la decadenza dalla carica di sindaco e rischia di incidere anche sulla sua nuova avventura elettorale.