Regionali in Campania, Serrapica (Lega dei circoli per il Meridione): Servono volti nuovi

“Alle prossime elezioni regionali in Campania mi attendo che si dia seguito alle tante parole di questi giorni e che realmente vengano rispettati i valori etici, morali e di totale nitidezza nella scelta dei candidati che comporranno le varie liste. Come “Lega dei circoli per il Meridione” daremo spazio a volti totalmente nuovi, giovani professionisti affermati con la fedina penale limpida e senza che siano mai stati nemmeno lontanamente sfiorati da una benché minima inchiesta. La nostra politica è questa e va innanzitutto nel senso del rispetto pieno del principio di legalità”. E’ quanto scrive in una nota l’ing. Vittorio Serrapica, presidente campano della Lega dei circoli per il Meridione.