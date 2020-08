Regionali, Gorga (Campania Libera): Fondi Ue per rafforzare il Terzo settore

“La rete della solidarietà, che ha avuto un ruolo fondamentale nella tenuta del Paese durante l’emergenza

sanitaria, è una leva fondamentale di sviluppo, anche economico, per la nostra regione. Il piano di aiuti

europei è un appuntamento da non perdere per rafforzare e organizzare la tutela dei bisogni a partire dai

grandi centri urbani della Campania, dove la geografia di comunità è più complessa ma presenta anche

maggiori potenzialità”. Lo dichiara Clelia Gorga, candidata alle prossime elezioni regionali in Campania con

la lista ‘Campania Libera’. “Aumentare gli investimenti a favore del terzo settore – prosegue – significa

contribuire a ridurre il divario della Campania, del Mezzogiorno, con il resto d’Italia, in termini di qualità

della vita, di servizi offerti a persone con disabilità, di assistenza agli anziani, di tutela delle fasce deboli. E’

una sfida che si può vincere. Il lavoro avviato da questa giunta regionale nelle politiche sociali va proseguito

e potenziato. Se è vero che le risorse del Recovery Fund peseranno in parte sulle nuove generazioni, il costo

sarà sopportabile se riusciremo a riparare alle distorsioni dello sviluppo economico e sociale venendo

incontro a segmenti di popolazione emarginati. Per farlo, la programmazione dovrà rivestire un ruolo

sempre più importante, affiancata ad una mappatura geografica in itinere per fissare interventi sul

territorio lì dove servono, rafforzando la collaborazione tra Piani di Zona, privato sociale, professionisti del

settore”, conclude.