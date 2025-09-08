Regionali 2025, centrodestra in stallo: nomi ancora in bilico per Veneto, Campania e Puglia

Schlein provoca: «Noi già in pista». Intanto Meloni, Salvini, Tajani e Lupi cercano la sintesi. Stefani, Cirielli e D’Attis restano i favoriti, ma le tensioni restano
Mentre l’opposizione si muove compatta nella corsa alle elezioni regionali 2025, il centrodestra fatica a trovare una linea comune. La segretaria del PD Elly Schlein, intervistata dal Corriere della Sera, ha lanciato una frecciata agli avversari:
«Noi siamo già in pista, a differenza della destra che litiga sui candidati».
Una provocazione che non è passata inosservata nei partiti che sostengono il governo Meloni. “Troveremo la sintesi”, è il mantra che circola tra gli alleati, ma la realtà è che l’individuazione dei candidati in Veneto, Campania e Puglia resta un processo complesso e non privo di frizioni interne.
Secondo fonti interne alla coalizione, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi dovrebbero incontrarsi a inizio settimana per un vertice risolutivo. Ma c’è chi ipotizza che la premier possa aspettare l’esito delle urne nelle Marche (28-29 settembre) prima di ufficializzare le scelte.
Veneto: scontro Lega-FdI sul post-Zaia
Il nodo più delicato resta il Veneto, dove Fratelli d’Italia, primo partito della regione, vorrebbe esprimere il candidato alla successione di Luca Zaia. Il nome più quotato è quello di Luca De Carlo. Ma la Lega rivendica la continuità, proponendo Alberto Stefani, 32 anni, già parlamentare.
Matteo Salvini ha rilanciato la candidatura di Stefani definendola «un valore aggiunto per il centrodestra». In cambio, FdI potrebbe ottenere una compensazione in Lombardia. Ma l’intenzione di Zaia di presentare una propria lista personale complica ulteriormente i giochi. Una mossa che, sebbene definita “positiva” da Salvini, inquieta gli altri alleati per il rischio di una concorrenza interna.
Nel frattempo, il governatore lombardo Attilio Fontana ricorda che il Nord attende risposte:
«Nessuno contesta Salvini, ma si pensi anche alle opere che servono al Nord», ha dichiarato riferendosi al controverso ponte sullo Stretto di Messina.
Campania: Cirielli in pole, ma spunta Carfagna
In Campania, Fratelli d’Italia punta da tempo sul viceministro Edmondo Cirielli per sfidare il candidato del centrosinistra Roberto Fico. Tuttavia, prende quota anche l’ipotesi Mara Carfagna: un volto più moderato, popolare e vicino a Noi Moderati, utile per allargare il consenso in una regione tradizionalmente difficile per la destra.
Puglia: dubbi su D’Attis, incognita civico
In Puglia, dove il centrosinistra schiera Antonio Decaro, molto popolare a livello locale, l’incertezza è ancora più forte. Fratelli d’Italia non vuole mettere a rischio il sottosegretario Marcello Gemmato, fedelissimo della premier, in una sfida quasi impossibile.
Forza Italia, da parte sua, esita a candidare Mauro D’Attis, parlamentare di lungo corso, per lo stesso motivo: il rischio di una sconfitta annunciata. Tra le opzioni sul tavolo, quindi, anche quella di puntare su un candidato civico per ridurre l’impatto politico di un eventuale ko.
Verso la decisione finale
Il vertice tra i leader di centrodestra potrebbe sciogliere i nodi oppure rinviare ancora. Ma con l’avvicinarsi delle elezioni, prende sempre più corpo lo scenario dei “nomi della vigilia”:
-
Alberto Stefani in Veneto (Lega)
-
Edmondo Cirielli in Campania (FdI)
-
Mauro D’Attis in Puglia (Forza Italia)
Tuttavia, nulla è ancora ufficiale. E se la partita nelle Marche dovesse riservare sorprese, gli equilibri interni alla coalizione potrebbero cambiare rapidamente.