Reddito di cittadinanza, a Crotone lo ha richiesto una persona su 20

Le domande per il reddito di cittadinanza hanno superato il milione. In termini assoluti in testa alla lista si conferma la Campania con oltre 172 mila richieste, seguita dalla Sicilia con più di 161 mila domande. Se invece si guarda al numero relativo rispetto alla popolazione, è Crotone a posizionarsi in testa: oltre il 5% degli abitanti si ritiene in diritto di ricevere il reddito. Quella da cui sono arrivate meno richieste è la Provincia Autonoma di Bolzano, ferma allo 0,09% della popolazione