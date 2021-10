Quella macchina è parcheggiata da 47 anni: diventa un monumento…

È parcheggiata nello stesso posteggio da 47 anni, quella vecchia Lancia Fulvia, a Corregliano Veneto, in provincia di Treviso. Angelo, il proprietario 94enne che li davanti gestiva un’edicola, la usava come punto d’appoggio. Rinruoverla? No, è da sempre in regola con assicurazione e bollo. Col passare degli anni è diventata un elemento imprescindibile del paesaggio urbano. Se la ricorda persino il governatore veneto Zaia, che li passava per andare a scuola. Qualcuno ha postato la foto sul web: «E il vero monumento che identif‌ica Conegliano – è stato scritto ironicamente -, l’eredità dei nostri nonni che tutti dovrebbero studiare». Qualcuno ha proposto di spostarla nel cortile della scuola enologica, dove diventerebbe davvero un “monumento”.

Navigazione articoli