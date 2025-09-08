Povertà educativa, la maglia nera della Calabria

Il costo della disuguaglianza: persi 170 miliardi di PIL e 3,2 milioni di posti di lavoro. Il ministro Valditara: “Dispersione in calo grazie al decreto Caivano”
CERNOBBIO – In Italia quasi un minore su sette vive in povertà assoluta. Si tratta di oltre 1,3 milioni di bambini e ragazzi – il 13,8% del totale – privati delle condizioni minime per apprendere, crescere e costruirsi un futuro. È un dato allarmante, cresciuto del 47% in dieci anni, che ha un impatto diretto non solo sul benessere sociale ma anche sulla competitività del Paese.
Lo evidenzia il nuovo studio presentato al Forum The European House – Ambrosetti di Cernobbio, realizzato in collaborazione con Fondazione CRT e con il coordinamento scientifico di Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR.
Povertà educativa: un freno allo sviluppo
Secondo il rapporto, il mancato investimento in istruzione e competenze è costato all’Italia 170 miliardi di PIL potenziale e 3,2 milioni di posti di lavoro non creati. Tuttavia, colmare questi divari significherebbe generare 48 miliardi di euro, pari al 2% del PIL in più.
Tra i dati più preoccupanti:
-
Quasi 1 giovane su 10 abbandona gli studi;
-
Il 15,2% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni è NEET (non studia, non lavora, non si forma);
-
Solo il 31,6% dei giovani tra i 25 e i 34 anni ha una laurea, contro una media UE molto più alta.
La povertà educativa non è soltanto mancanza di risorse economiche: include dispersione scolastica, carenze digitali e ampi divari territoriali.
Sud Italia maglia nera: in Calabria quasi metà della popolazione è a rischio esclusione
I dati regionali mostrano un’Italia spaccata:
-
Calabria: 48,8% della popolazione a rischio povertà ed esclusione sociale;
-
Campania: 43,5%;
-
Sicilia: 40,9%.
Numeri che pongono il Sud italiano come fanalino di coda in Europa. La distanza tra Calabria e Trentino-Alto Adige è di oltre 40 punti percentuali, il divario più ampio tra i grandi Paesi UE.
“La vera emergenza del Paese è il capitale umano”, ha dichiarato Maria Chiara Carrozza, avvertendo che senza un piano strutturale, l’Italia rischia di rimanere ai margini della competizione globale.
Formare almeno il 20% dei lavoratori meno istruiti basterebbe ad azzerare il gap di competenze che oggi impedisce l’assunzione di oltre 2,2 milioni di figure professionali qualificate.
Valditara: “Dispersione scolastica in calo, avanti con il decreto Caivano”
Durante il Forum è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha rivendicato i primi risultati del decreto Caivano, destinato a contrastare l’abbandono scolastico.
Nella provincia di Napoli, ha spiegato il ministro, le segnalazioni di ragazzi assenti da scuola sono passate da 7.359 a 1.809 in un solo anno.
“C’è stato un crollo della dispersione esplicita. Oggi siamo all’8,3%, meglio di Germania e di altri Paesi UE, e in anticipo sull’obiettivo europeo del 9% fissato per il 2030”, ha sottolineato Valditara.