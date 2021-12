Pittella incontra Manfredi: “Gaetano, sindaco credibile e di caratura nazionale”

“Sono stato assai lieto di rivedere oggi Gaetano Manfredi e stavolta in veste di Sindaco di Napoli. Gli ho offerto la mia disponibilità di senatore che riconosce nella città da lui amministrata la capitale politica e culturale del Mezzogiorno”. Dichiara il senatore Gianni Pittella, sindaco di Lauria. “Sostenere le ragioni del recupero di solvibilità di Napoli è tanto più doveroso oggi poiche’ ha in Gaetano un sindaco credibile e di caratura nazionale e internazionale”. Da sindaco di Lauria il senatore Pittella ha aggiunto: “Ho chiesto inoltre a Manfredi di ricordardare insieme il 3 settembre 2022 la nascita di un grande lauriota e al contempo di un grande napoletano onorario e di farlo nella città di cui sono sindaco, Lauria. Con una grande iniziativa pubblica celebreremo Nicola Miraglia, il risanatore nella prima metà del ‘900 del Banco di Napoli e fondatore dell’Istituto Autonomo di Case Popolari”. Un incontro per lavorare insieme, a cominciare dalla memoria.

Navigazione articoli