PANORAMA SUD. Le principali notizie di martedì 9 ottobre regione per regione

Sondaggi – Le proteste e i malumori che si sono levati da Nord contro il governo gialloverde – in un primo momento contro il decreto dignità, poi contro la manovra – sembrano aver colpito soprattutto il Movimento 5 Stelle, sorvolando quasi senza danni l’alleato. Almeno alla prova dei sondaggi sulle intenzioni di voto: la Lega nel Nord-Est sfiora la metà dei consensi (48,4%); rispetto al 4 marzo, data delle elezioni politiche, il partito di Matteo Salvini qui ha guadagnato 19 punti percentuali. Nella stessa area il M5S di punti ne ha persi 6,8, per toccare il suo minino, il 17%: neanche la metà dei consensi che la formazione di Luigi Di Maio raccoglie al Sud. Orizzonte simile a Nord-Ovest: la Lega al 43,2% (+17,5 rispetto al 4 marzo) stacca il Movimento al 17,6% (giù di 6 punti dalle Politiche). È al Nord, dunque, che il Carroccio consolida il suo vantaggio sui pentastellati (a livello nazionale si tratta del 33,8% contro il 28,5), secondo quanto emerge dalle rilevazioni sulle intenzioni di voto realizzate da Ipsos.

Basilicata

Melfi. Sarà lanciata sul mercato nella prima metà del 2020 la jeep Renegade in versione ibrida, prodotta a Melfi. Un’auto la cui parte elettrica del motore può essere ricaricata anche esternamente. Fca ha investito 200 milioni di euro per la nuova motorizzazione. Soddisfatte le sigle sindacali visto anche il momento delicato di instabilità dei mercati.

Lezzi. Quarta visite in 4 mesi, a Matera, per il ministro del Sud, Barbara Lezzi che si dichiara ancora insoddisfatta dell’avanzamento dei lavori in vista del 2019. Una bocciatura arrivata al termine del vertice in Prefettura con il Comune e la Fondazione. I ritardi maggiori per Piazza della Visitazione e via Lanera.

Schettino. Si è proclamato estraneo ai fatti contestati dall’inchiesta Gerardo Schettino durante l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Melfi. Secondo la Dda di potenza è lui il capo di uno dei tre clan che imperversavano nel meta pontino. Tra i reati contestati gli l’associazione di tipo mafioso e il tentato omicidio di Rocco Russo, presunto capo di un clan Rivale.

Ribaltone per il Potenza Calcio. via il tecnico Nicola ragno e il DS Vincenzo De Santis, sulla panchina dei Rossoblu Giuseppe Raffaele 43 anni siciliano che dopo tante esperienze buoni risultati raggiunti tra eccellenza e Serie D, avrà adesso l’occasione di cimentarsi per la prima volta tre professionisti. L’esordio sabato sera a Rende.

Calabria

L’alluvione. “Mai più tragedie”, la presidente del Senato, Casellati, in visita nelle zone colpite dall’alluvione, invoca un cambio di approccio nella gestione del territorio. Per la Coldiretti i danni si attestano sui 100 milioni. La regione chiede lo stato di calamità naturale.

L’Università della Calabria festeggia il mezzo secolo di vita dal ricordo del primo rettore, Beniamino Andreatta. Ieri una giornata di iniziative per celebrare l’anniversario della legge che ha istituito l’ateneo Rende

La fuoriclasse della pallavolo Azzurra, Andrea Zorzi, ha incontrato i ragazzi di Arghillà, uno dei quartieri più difficile di Reggio.

Calcio. Oggi il derby di Coppa Italia Catanzaro-Rende. Si gioca alle 15:00

Campania

Terremoto Ischia – A più di un anno dal terremoto i numeri disegnano un quadro preoccupante: 140 edifici dichiarati totalmente inagibili, circa 1000 famiglie ancora sfollate.

Bufera sul liceo Sannazaro di Napoli: la preside aveva autorizzato gite in spiaggia per gli studenti.

Stop alle fonderie Pisano. la Regione blocca con un provvedimento ad hoc l’attività.

Calcio, 15 i calciatori del Napoli impegnati con le nazionali.

Puglia

Poliziotti aggrediti da un gruppo di immigrati a Borgo Mezzanone. Due agenti della Stradale sono stati aggrediti da numerosi cittadini stranieri durante un controllo anti-caporalato.

Ministero Giustizia: Palazzo Telecom pronto il 6 novembre. Due piani sono quasi pronti. Il trasloco potrebbe iniziare subito

a Mola di Bari distrugge e vandalizza la casa della ex compagna. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri. Ha distrutto arredi, urinato sulle pareti e portato via elettrodomestici.

Primarie PD, si candida Francesco Boccia: “Rinnoverò il partito”. Dopo Nicola Zingaretti e Matteo Richetti, annuncia la sua candidatura alle primarie del PD anche il parlamentare pugliese

Sicilia

Appartamento in fiamme a Catania, evacuato il palazzo. Un cortocircuito potrebbe aver causato il rogo. Tanta paura, nessun ferito.

20 anni fa l’omicidio di Mico Geraci a Caccamo

Omicidio del maresciallo Mirarchi. La Corte d’Assise di Trapani ha condannato all’ergastolo Nicolò Girgenti, il bracciante agricolo di 47 anni accusato di aver ucciso il militare.