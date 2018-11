Ecco le principali notizie delle Regioni del Sud di giovedì 1 novembre

La rapina. Verso l’una e mezza 5 persone armate e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella stazione di servizio Ofanto Nord sull’autostrada A16. I 5 hanno trafugato soldi, sigarette e gratta e vinci e poi sono fuggiti. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia Autostradale di Trani che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Violentata nel CARA dai suoi connazionali, 4 arresti. La vittima nigeriana di 24 anni ha denunciato i suoi aguzzini connazionali. Quattro arresti, si cerca una quinta persona

Tre condanne per lo stupro di una minorenne. A Molfetta tre ragazzi, all’epoca minorenni, sono stati condannati a due anni e nove mesi per concorso morale nella violenza sessuale su una quindicenne.

Montante ottiene il rito abbreviato, prossima udienza il 15 novembre. Stessa richiesta inoltrata anche dai legali di Di Simone, De Angelis, Ardizzone e Ferrara. Secondo l’accusa avrebbero fatto parte del “sistema”.

Centuripe (Enna), si progetta una maxi discarica da 1000 tonnellate al giorno. La propone Oikos, della famiglia Proto che già gestisce Motta Sant’Anastasia. A 3 km da Catenanuova vasca da 2,8 milioni di metri cubi.

Ponte di Ognissanti oggi e domani la visita cimiteri a Potenza e Matera corso e speciali degli autobus e assistenza dei volontari cittadini specie quelli anziani

Province eletti nuovi presidenti: a Potenza Rocco Guarino sindaco di Albano e unico candidato, a Matera la spunta Piero Marrese, sindaco di Montalbano Jonico.

Si è votato anche in Calabria. Ecco i risultati delle elezioni provinciali a Catanzaro e Vibo Valentia: Sergio Abramo, del centrodestra, sindaco di Catanzaro è il nuovo presidente della provincia di Catanzaro. Abramo ha battuto Ernesto Alecci, candidato il Partito Democratico e di area civica. Il presidente della provincia di Vibo è Salvatore Solano, sindaco di Stefanaconi e a capo anche qui di una coalizione di centro-destra. si è imposto su Antonino Schinella del Pd.

A dicembre non edizione del presepe vivente di Matera. Presentato il cartellone degli eventi che accompagnerà la città nell’anno da capitale europea della cultura

Calcio serie C, mano pesante della giustizia sportiva contro il Matera: 8 punti di penalizzazione per il mancato pagamento di stipendi e contributi

Ancora allerta maltempo in Campania: la pioggia e il vento torneranno a Napoli e in tutta la regione. La Protezione Civile ha alzato l’allerta livello arancione per 24 ore dalle 8:00 di domani alle 8:00 di venerdì su gran parte della Campania.

L’inchiesta sulla morte del ventunenne Davide Natale, colpito da un albero a Napoli in via Claudia: è stata effettuata l’autopsia mentre i carabinieri esaminano i documenti relativi al contratto di manutenzione del verde all’interno del CNR: il pino caduto, Infatti, era negli spazi dell’Istituto di ricerca.

La giunta comunale di Avellino ha approvato la proposta di delibera di dichiarazione di dissesto finanziario unica strada ha detto il sindaco Vincenzo Ciampi per non aggravare ulteriormente la situazione.

La Tragedia di Crotone: nominato il consulente della procura che collaborerà le indagini sulle cause della Frana costata la vita a 4 persone tra cui il noto imprenditore Massimo Marrelli. Il PM Andrea Corvino ha affidato l’incarico all’ingegnere Roberto Arcadia. La sua perizia dovrà accertare la regolarità del cantiere l’osservanza delle misure di sicurezza.

Va avanti da giorni la protesta al liceo Galilei di Trebisacce, in Calabria. Docenti, genitori e studenti criticano il modo di gestire la scuola da parte della dirigente. “Cultura non dittatura” è scritto sullo striscione appeso al cancello dell’Istituto. Tutto è partito dalle accuse, mosse da una classe, nei confronti di una docente che si sarebbe rivolta agli alunni con offese e insulti. La professoressa si difende negando e si è rivolta anche un avvocato dichiarando di essere lei vittima di bullismo. Ma il problema non è solo questo: l’attività dell’Istituto e paralizzata, accusano docenti e studenti.

In serie B la Salernitana ha sconfitto per 3 a 1 il Livorno allo stadio Arechi: ora è terza in classifica.

Meteo

Instabile con piogge e temporali, anche intensi su Sicilia e Campania, meno interessati Ionio e Salento. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 21.

Accadde oggi nel Sud

La notte fra il 1° e il 2 novembre la squadra navale piemontese di Persano avanzò verso la foce del Garigliano e cominciò il bombardamento, cogliendo di sorpresa le truppe napoletane e sconvolgendo i piani di Francesco II che contava sull’appoggio delle navi francesi per sostenere una lunga resistenza sul fiume. Proprio l’argomento delle navi era servito al Re per opporsi alla proposta di Salzano di portare l’esercito sulle montagne per intraprendere una guerra partigiana, come quella opposta all’invasore francese nel 1799 e nel 1806.

