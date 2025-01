Orsara di Puglia, il paese dove c’è il baby-boom

Domenica 12 gennaio (ore 17:45 | ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina con “Peter Pan” di Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana prosegue “Ci vuole un fiore – famiglie a teatro”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Tonio De Nitto (con la collaborazione alla drammaturgia di Riccardo Spagnulo), con Francesca De Pasquale, giovane attrice e danzatrice portatrice della sindrome di Down (già protagonista del fortunato e pluripremiato “Diario di un brutto anatroccolo”), Antonio Guadalupi, Luca Pastore, Benedetta Pati, le coreografie di Barbara Toma, le musiche di Paolo Coletta, le scene di Iole Cilento e Porziana Catalano, il videomapping di Emanuela Candido, Andrea Carpentieri, Andrea Di Tondo di Insynchlab (dai 6 anni). Prima dello spettacolo (ore 16:30 | ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) spazio a Sagome – Il perimetro del racconto, un laboratorio sensoriale a cura di BlaBlaBla. Info e prenotazioni 3208607996 | 3207087223 | 3403129308 | teatridelnordsalento.it. LO SPETTACOLO Peter Pan è una fiaba che invita gli adulti a riconnettersi con la propria infanzia e i bambini a esplorare e comprendere le emozioni. Attraverso una coreografia suggestiva e ambienti virtuali creati con il videomapping, questa rivisitazione racconta nuove storie ispirandosi al classico di James Matthew Barrie. Il viaggio si svolge in un universo immaginario, che parte da un giardino e conduce a un’isola incantata, dove il protagonista si trova a confrontarsi con un limite che lo trattiene dal crescere e comprendere i sentimenti degli adulti. La consapevolezza di questo confine lo spinge a immaginare una “finestra” che collega l’infanzia all’età adulta, un varco simbolico che tutti dovremmo mantenere aperto per non perdere il contatto con la nostra parte più autentica. Il pubblico, accompagnato da Peter, esplorerà temi come il sogno e la crescita, scoprendo come ogni esperienza possa trasformarsi in un’avventura straordinaria. Questa storia racconta anche l’assenza, il vuoto di un bambino che non c’è più. È un inseguimento del tempo che sfugge, una ricerca di esperienze che ci portano a diventare grandi troppo presto. L’ispirazione nasce dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera misteriosa del primo romanzo di Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington. Qui l’autore crea un mondo parallelo, abitato da bambini dimenticati, che trovano rifugio in uno spazio senza limiti fisici o temporali. Neverland, l’isola che non c’è, rappresenta quel luogo immaginario in cui finiscono i ricordi e i desideri abbandonati dagli adulti. È qui che Wendy riscopre il suo legame con l’infanzia, sentendo al contempo il desiderio di crescere. Lascia l’isola senza recidere quel filo che la connette ai suoi sogni, simbolo di una finestra aperta tra passato e presente, tra immaginazione e realtà. Dopo il successo di Diario di un brutto anatroccolo (che in circa otto anni di repliche in giro per il mondo ha ottenuto importanti riconoscimenti come al Kotor Festival of Theatre for Children in Montenegro e al Festival di Hamedan in Iran), Factory affronta ancora una volta temi fondamentali per la crescita, intrecciando sogno, vita e morte in un unico filo conduttore. Come direbbe Peter, tutto può trasformarsi in una grande avventura. CI VUOLE UN FIORE La rassegna rientra nel progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture, delle amministrazioni comunali di Campi Salentina, Guagnano, Leverano, Novoli, Trepuzzi e in sinergia con Comune di Lecce e Biblioteca OgniBene. PROSSIMI APPUNTAMENTI Sabato 25 e domenica 26 gennaio (ore 17:45) in scena due spettacoli di Progetto G.G. e Accademia Perduta Romagna Teatri. Si parte sabato nella Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo di Guagnano con Valentina Vuole – Piccola narrazione per attrici e pupazzi con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti e i pupazzi di Ilaria Comisso (dai 3 agli 8 anni). Domenica al Teatro Comunale di Novoli arriva in scena Streghe, liberamente ispirato all’opera letteraria di Roald Dahl, con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti e i pupazzi di Ilaria Comisso (dai 3 anni). Sabato 8 e domenica 9 febbraio (ore 17:45) all’Auditorium Zona Santi di Trepuzzi la compagnia Drammatico Vegetale con una doppia replica di “Viaggio in aereo”, liberamente ispirato a Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry con Pietro Fenati (che firma anche la regia), Elvira Mascanzoni, entrambi autori con Ezio Antonelli, e Gianfranco Tondini con musiche originali di Luciano Titi (dai 5 ai 10 anni). Domenica 23 febbraio (ore 17.45) al Teatro Comunale di Leverano la Compagnia Catalyst con OH! – Gli straordinari racconti di un grande libro bianco, liberamente ispirato a “OH! Il libro che fa dei suoni” di Hervé Tullet, di e con Daniele Giangreco ed Edoardo Nardin con musiche di Edwin Lucchesi con il sostegno di Factory Tac ed Officina Giovani Prato – Comune di Prato (dai 3 anni). Domenica 9 marzo (ore 17.45) al Teatro Comunale di Leverano il Teatro delle Marionette degli Accettella con lo spettacolo I tre porcellini, scritto e diretto da Danilo Conti e Antonella Piroli con Alessandro Accettella e Silvia Grande, pupazzi di Brina Babini e musiche di Davide Castiglia, vincitore del Premio Nazionale Otello Sarzi – sezione Teatro di figura (dai 3 agli 8 anni). Sabato 15 marzo (ore 17:45) nella Biblioteca del Negroamaro e delle Terre dell’Arneo la compagnia I teatrini propone Rodari Smart di Giovanni Facciolo con Marta Vedruccio e Dario Mennella con sonorità e musica dal vivo di Dario Mennella, illustrazioni di Chiara Spinelli, video e animazioni Diego Franzese (dai 3 agli 8 anni). Domenica 30 marzo (ore 17:45), al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina, l’Accademia Perduta Romagna Teatri con Bella, Bellissima! di Nadia Milani con Giulia Canali, Noemi Giannico, Eleonora Mina (dai 3 anni). Domenica 6 aprile (ore 17:45) al Teatro Comunale di Leverano il Collettivo Clochart proporrà Scusa con Lara Ferrari, Viviana Pacchin, Claudia Marzulli per la regia e la drammaturgia di Michele Comite che firma anche le coreografie con Hillary Anghileri (dai 3 anni). Sabato 12 alle 18 e alle 20 e domenica 13 aprile alle 17:30 e alle 19:30 nell’Ex Convento degli Agostiniani di Lecce, torna in scena “Hamelin”, prodotto da Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana con il sostegno di Segni new generations festival, vincitore dell’Eolo Awards e del Premio Festebà. Lo spettacolo con drammaturgia e regia di Tonio De Nitto, dramaturg Riccardo Spagnulo, musiche originali di Paolo Coletta, voiceover di Sara Bevilacqua, burattini di Michela Marrazzi, scene di Iole Cilento, costumi di Lapi Lou e luci di Davide Arsenio, vede in scena Fabio Tinella (dai 5 ai 10 anni). La rassegna si concluderà sabato 3 alle 20:45 e domenica 4 maggio alle 17:45 al Teatro Comunale di Novoli con “Smile, un sorriso e forse una lacrima”, nuova produzione di Factory Compagnia Transadriatica e Fondazione Sipario Toscana con Luca Pastore e Benedetta Pati per la regia di Tonio De Nitto che firma la drammaturgia con Riccardo Spagnulo, musiche di Paolo Coletta e collaborazione al movimento di Barbara Toma. OSIAMO LO STRAORDINARIO «Liberiamo i nostri sorrisi, i nostri sguardi più attenti, liberiamo le ali dei pensieri più alti e attraversiamo insieme l’affascinante territorio dell’inconsueto, che il teatro ci invita a esplorare», sottolinea il direttore artistico Tonio De Nitto. «Liberiamo ali coraggiose per tuffarci nelle emozioni più profonde, […]