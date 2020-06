Nuovo CdA di Gambero Rosso, entra l’ischitano Ottorino Mattera. Soddisfazione di Borrelli (Verdi)

Gambero Rosso, la più grande casa editrice di cibo-e-vino in Europa, ha stilato l’elenco dei membri del nuovo Consiglio d’Amministrazione, tra essi vi è anche l’ischitano Ottorino Mattera, docente alla facoltà di Economia Aziendale dell’Università Telematica Pegaso e imprenditore nel campo del turismo.

“Ringrazio il Presidente Cuccia per questa nomina. Gambero Rosso è un’eccellenza che si propone di insegnare agli appassionati del nostro Paese a riconoscere, individuare e degustare il patrimonio di storia e cultura contenuto in una specialità alimentare, in un piatto o in un vino. L’enogastronomia è uno degli aspetti più importanti del nostro turismo e bisogna continuare a far leva su questo. In Italia ogni regione ha la propria cultura enogastronomica e ciò può ancora esprimere molte potenzialità per l’agricoltura, per le tradizioni, per il territorio, sugli abitanti, sugli ospiti, sull’economia e sul turismo» – ha dichiarato Ottorino Mattera.

“I miei più sinceri complimenti a Ottorino Mattera, è molto positivo che una persona del nostro territorio faccia parte di un’eccellenza italiana, di una realtà tra le più importante in Europa nel suo settore. Sono sicuro che grazie anche al suo contributo Gambero Rosso continuerà a crescere a portare benefici al turismo e all’economia di tutto il nostro Paese e avrà un occhio sempre di riguardo per la nostra regione”- ha commentato il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli.