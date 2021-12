Netflix e il successo planetario di Arcane: ecco altre 3 serie TV famose basate sui videogiochi

Il mondo dei videogiochi negli ultimi tempi è spesso entrato in contatto con quello delle serie TV. Sono infatti numerosi i titoli che si rifanno ad alcuni dei videogame più famosi della storia. Un esempio recente lo possiamo ammirare grazie ad Arcane, la serie televisiva del momento tratta dall’universo di uno dei must più apprezzati degli ultimi anni, ovvero il gioco League of Legends.

La serie tv Arcane e i motivi del suo grande successo

Già dal lancio del trailer c’erano tutti i motivi per credere che Arcane sarebbe diventato un fenomeno dal successo planetario: una sensazione poi concretizzatasi in realtà. I motivi sono semplici da capire, anche andando al di là del comparto grafico, risultato finale dell’ottimo lavoro fatto da Riot Games e Fortiche Production. Il fatto che il titolo sia stato ispirato da un must come League of Legends basterebbe per chiarire i numeri del suo enorme successo: per prima cosa, il prodotto riesce ad aggiungere un legame fra i vari personaggi che nel gioco non aveva mai trovato spazio; in secondo luogo, la serie ricalca il mondo narrativo di League of Legends e di Runeterra, aggiungendo altri elementi utili per impreziosire – indirettamente – il videogioco.

Rispetto ad altri esperimenti di questo tipo, Arcane ha avuto il merito di cambiare rotta pur rimanendo a suo modo fedele al videogioco: forse uno dei motivi che hanno portato la produzione a presentare già la seconda stagione. La fan base di League of Legends, infatti, ha avuto la possibilità di godersi un titolo nuovo ma allo stesso tempo legato al videogame. Dunque, tutta la passione per il gioco si è potuta riversare sulla serie tv, e viceversa, creando una sorta di multiverso o di spin off crossmediale. E poi c’è un elemento che non bisogna sottovalutare: andando al di là di League of Legends, Arcane è una serie fantastica anche se non si conosce il videogioco da cui proviene, adatto a chiunque abbia amato prodotti come Game of Thrones. È chiaro che un successo del genere può aprire la strada ad altre serie tv tratte dai videogame, si spera con lo stesso risultato.

Le altre serie televisive ispirate ai videogiochi

Ci sono naturalmente altre serie ispirate ai videogiochi, e di successo. Di seguito ecco i migliori titoli da vedere basati sui videogiochi.

Castelvania è sicuramente una delle serie tv ispirate ai videogame di maggior successo degli ultimi anni. La trama è molto simile a quella del videogioco: il cacciatore di mostri Belmont deve infatti difendere la Valacchia da Dracula e dalle sue forze oscure.

Impossibile poi non citare The Witcher, una delle serie più riuscite di Netflix, a sua volta ispirata ad un noto videogioco uscito oramai nel lontano 2007 prodotto da CD Projeckt Red. La serie Tv è visibile su Netflix e da poco è stata pubblicata la tanto attesa seconda stagione. Nel cast è da citare la presenza di Henry Cavill, conosciuto per aver già interpretato Superman.

Si chiude con Resident Evil Infinite Darkness, una serie animata ispirata alla nota saga horror, che ha da poco fatto il suo esordio sempre su Netflix. Presto uscirà anche una serie tv “in carne ed ossa”, un live action con dei veri attori che riprodurranno gli eventi del franchise di Capcom.