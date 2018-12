Dopo il grande successo riscosso in seguito all’accensione del ‘ponte principe’ a Lapio lo scorso 8 dicembre, cresce l’attesa per il 16 dicembre in occasione de “Il Treno di Natale” – il treno storico della tratta Avellino/Rocchetta -progetto di rivalutazione del territorio promosso dalla Fondazione FS Italiane, in collaborazione con la Regione Campania e l’Associazione InLocoMotivi, che fa tappa a Lapio per una visita al borgo, nell’atmosfera magica del Natale, per una giornata speciale dedicata soprattutto ai bambini, alla musica a cura della Nuova Compagnia di Canto Popolare, e alla gastronomia.

Il treno turistico partirà domenica 16 dicembre alle 10:30 da Benevento con fermata alle 11:19 a Lapio, carico di sorprese, come la presenza di un presidio Unicef che raccoglierà le donazioni per il progetto “Adotta una Pigotta a Natale”.

Durante il tragitto andrà in scena lo spettacolo a cura della Compagnia Teatrale “Clan H” e una volta giunti alla stazione di Lapio, i bambini saranno accolti dal Benvenuto di Babbo Natale.

Il programma della giornata prevede escursioni per le vie del borgo, dove sarà possibile rivivere l’ antica tradizione del presepe, luci e canti natalizi. Non mancheranno iniziative riservate ai bambini e degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio irpino.

Alle ore 13,00 è possibile pranzare su prenotazione presso i ristoranti e gli agriturismi convenzionati di Lapio: Officina del Gusto tel. 3386908358, Templa Mentis tel.3404942857, Fattoria Maria Petrillo tel. 3394753881, Agriturismo Anila tel. 3936370190Aperifiano Tel. 3206921024.

Alle ore 15,30 è previsto lo spettacolo teatrale per bambini e consegna delle letterine a Babbo Natale in piazza Filangieri.

A seguire, il tour guidato al centro storico con visita ai presepi ottocenteschi e un momento dedicato al Wine Tasting, nelle stanze adiacenti al cortile del Palazzo Filangieri, con le rinomate aziende vitivinicole del territorio: Colli di Lapio, Feudo Apiano, Femìa, Filadoro, Rocca del Principe, Romano Nicola, Tenuta Scuotto. Non mancheranno in degustazione olio e miele, altre importanti eccellenze lapiane, delle aziende: Frantoio Nutile, Fattoria Maria Petrillo, Frantoio Oleario De Marco, Apicoltura Mattei di Christian Mattei e il miele di Genoveffa Romano. Ancora in degustazione le celebri eccellenze irpine dell’ Azienda Agricola Biancaniello e Carmasciando.

Alle ore 18,00 in Piazza Filangieri il concerto della“Nuova Compagnia di Canto Popolare”.

Per concludere nel modo migliore la giornata alle ore 20,30 è prevista una passeggiata collettiva al Ponte Principe illuminato, prima del rientro.