Nebbia ma temperature miti, che tempo farà nel lungo ponte di Natale

SI PARTIRÀ per le vacanze di Natale con la nebbia, soprattutto al Nord, ma in genere senza la noia della pioggia e con temperature miti. Chi viaggia in auto nel fine settimana prenatalizio dovrà stare attento alla nebbia sulle pianure principali del Centro e sulle vallate alpine, prealpine e appenniniche. Dove non ci sarà nebbia prevarrà il sole, salvo qualche pioggia su Campania e Calabria. La Vigilia di Natale partirà con un tempo simile al Nord, entro sera però l’irruzione di venti più freddi da Nord/Nordest provocherà un blitz di maltempo dalle regioni adriatiche centro-meridionali verso il resto del Sud. Giorno di Natale con ultime piogge al Sud, ma migliorerà presto, ancora nebbie o cielo coperto al Nord. Temperature in aumento con valori sopra la media anche di 10°. Dal giorno di Santo Stefano e almeno fino a domenica 30 il tempo sarà stabile ovunque.