Napoli, si prende pezzo di strada per fare lavanderia personale

Si impossessa di un pezzo di strada a via Santa Maria della Neve, a Napoli, per realizzare la sua lavanderia personale. A denunciare il fatto il consigliere regionale dei Verdi Campania, Francesco Emilio Borrelli, il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini, che hanno ricevuto numerose fotosegnalazioni dai cittadini della zona.

“Nei pressi dell’istituto ‘Bernini’ in via Santa Maria della Neve un residente ha pensato bene di recintare abusivamente un intero tratto di strada pubblica per realizzare la propria lavanderia personale dove stendere i panni. Si tratta di un insopportabile atto di arroganza per il quale chiediamo alla Polizia Municipale di provvedere alla rimozione immediata della recinzione abusiva, sanzionando l’autore”.

Borrelli e Gaudini poi aggiungono: “Sempre più spesso nella nostra città incivili e delinquenti si appropriano di spazi pubblici abusivamente per fini personali. Feste, matrimoni, prime comunioni, funerali, sono occasione in diversi rioni per chiudere arbitrariamente le strade, anche quelle carrabili. Per non parlare delle aree requisite dai parcheggiatori abusivi. Contro questa arroganza è necessario allertare tutte le forze dell’ordine sul territorio per impedire simili episodi”.