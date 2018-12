Napoli che passione: boom di turisti per Natale. B&B e case vacanze fanno il pienone

Boom delle prenotazioni in b&b e case vacanze in Campania fino al 28 dicembre. Un dato significativo che è destinato a crescere in vista del Capodanno. Sul podio Napoli e Salerno. Ma si confermano mete ambite la Costiera Amalfitana, la penisola Sorrentina e le isole.

Se poi si confrontano i numeri della nostra regione con quelli nazionali emerge che il 30% dei turisti sceglie strutture alternative rispetto agli alberghi mentre nel resto della penisola la percentuale si ferma al 24%. I numeri li diffonde l’Abac, l’Associazione dei b&b e affittacamere della Campania che ha monitorato i principali siti online di prenotazione e intervistato gli operatori turistici. “E’ un dato che ci inorgoglisce ma bisogna migliorare il trasporto pubblico e soprattutto contrastare chi effettua il servizio di ospitalità senza rispettare i parametri richiesti dalla legge”, puntualizza il Presidente dell’Associazione Agostino Ingenito.

Nel dettaglio, Napoli conferma il Trend positivo dell’ultimo periodo con alcune novità, però, rispetto alle festività degli anni scorsi. Così, alle tradizionali visite alle botteghe degli Artigiani di San Gregorio Armeno si affianca, ad esempio, la riscoperta di alcune zone in passato dimenticate dai circuiti turistici tradizionali. E’ il caso del Borgo degli Orefici con le luminarie volute dal consorzio degli orafi.

Turisti sempre più curiosi anche a Salerno: le suggestive luci d’artista che fino a metà gennaio illumineranno piazze e strade della città, danno lo spunto per tour e visite guidate nei luoghi dove sono più evidenti le tracce della dominazione longobarda.