Piu’ accessibili, piu’ comodi e piu’ sostenibili. I nuovi treni Rock e Pop che Trenitalia mettera’ su rotaia nei prossimi mesi nelle Regioni che hanno gia’ sottoscritto un accordo, sono stati presentati a Napoli nel villaggio ‘Trenitalia’ installato a Piazza del Plebiscito. “Sono i mezzi che accompagneranno i pendolari per i prossimi trent’anni – spiega l’amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono – sono treni affidabili, che consentiranno di raggiungere le migliori performance in termini di puntualita'”. La Regione Campania entro i primi mesi del 2019 dovrebbe sottoscrivere un accordo decennale per la fornitura di nuovi treni, “mentre nei prossimi 4 anni, con i 13 treni Jazz gia’ in circolazione e altri 11 in arrivo, contiamo di portare – sottolinea il presidente della commissione Trasporti del Consiglio Regionale Luca Cascone – l’eta’ media della flotta da 30 a 11 anni”.

Realizzati con il 95 per cento di materiale riciclabile, i nuovi treni sono i piu’ ‘green’ d’Europa. Sedili, monitor di bordo, portabici e altri dettagli tecnologici, come una migliore videosorveglianza. Rock e Pop raggiungono la velocita’ massima di 160 chilometri orari, ma i consumi per passeggero sono ridotti del 30 per cento rispetto anche i treni piu’ recenti in circolazione. Possono trasportare 530 passeggeri, nel modello Pop, e 656 nella versione Rock, che dispone di 5 carrozze in piu’.

“Il grande obiettivo da qui a 5 anni – spiega l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Gianfranco Battisti – e’ invertire il paradigma italiano verso gli standard europei, dove il 60 per cento dei cittadini usa mezzi pubblici e il 40 per cento privati. In Italia e’ il contrario e in Campania addirittura solo il 10 per cento usa mezzi pubblici. Oggi le Regioni hanno una rinnovata sensibilita’ e questo, unito agli investimenti previsti nel nuovo piano industriale quinquennale, ci consentira’ di ridurre il deficit qualitativo col resto d’Europa. Sara’ un grande salto di qualita’ a vantaggio dei pendolari”.