MioDottore Awards 2020: la Sicilia (14%) è tra le regioni con il maggior numero di medici premiati

MioDottore – piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo DocPlanner – annuncia i vincitori della terza edizione italiana dei MioDottore Awards, il premio che valorizza e riconosce la qualità dell’operato dei propri professionisti affiliati e che, dopo il successo degli scorsi due anni ha visto crescere ulteriormente l’interesse e l’entusiasmo dei medici nel partecipare in prima persona.

Il riconoscimento, unico nel suo genere, celebra i professionisti della salute, la loro professionalità, la passione e la dedizione, combinando i giudizi espressi da pazienti e colleghi con la stessa specializzazione. L’edizione italiana di quest’anno vede 29 specialisti vincitori che si sono distinti nelle rispettive categorie di specializzazione prese in esame: allergologia, andrologia e urologia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia generale e proctologia, chirurgia plastica e chirurgia estetica, dermatologia, endocrinologia, epatologia e gastroenterologia, fisiatria, fisioterapia, gineocologia, logopedia, medicina dello sport, medicina estetica, medicina interna, neurochirurgia, neurologia, odontoiatria e ortodonzia, oftalmologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, pneumologia, podologia, psichiatria, psicologia e psicoterapia, radiologia radiologia diagnostica e infine reumatologia.

La regione che conta il maggior numero di eccellenze mediche è il Lazio, con quasi un quarto (24%) dei professionisti premiati in questa terza edizione dei MioDottore Awards: questi si concentrano prevalentemente nella capitale, sono infatti sei gli esperti su Roma e una invece a Santa Maria delle Mole. Al secondo e terzo posto per numero di vincitori si classificano la Sicilia e la Toscana, rispettivamente con 4 e 3 medici premiati: in particolare, due dottori operano a Messina e due a Siracusa, due specialisti esercitano a Firenze e uno a Lucca.

Alcuni specialisti si confermano anche quest’anno al primo posto nelle proprie specializzazioni: il Dottor Angelo Caselli, cardiologo di Roma, il Dottor Daniele Consoli, endocrinologo di Siracusa, il Dottor Miguel Rechichi, oculista di Catanzaro, il Dottor Nunzio Accardo, otorino di Salerno, il Dottor Cesare Arezzo, pneumologo di Bari e infine il Dottor Giovanni Placidi, psichiatria di Genova.

In questa edizione, sono solo 3 le vincitrici donne, le migliori d’Italia per le categorie ginecologia, Dottoressa Alba Piras (Sardegna), logopedia, Dottoressa Daniela Barberini (Lazio) e medicina estetica, Dottoressa Roberta Momi (Emilia Romagna).

“Anche questa terza edizione dei MioDottore Awards ci rende molto orgogliosi, in quanto conferma il prezioso contributo di pazienti e specialisti nel mettere in luce le molteplici eccellenze italiane in campo sanitario. I vincitori rappresentano quei valori fondamentali per l’esercizio della professione medica oggi: l’apertura al mondo digitale, ai nuovi strumenti e l’aggiornamento costante,” afferma Luca Puccioni, CEO di MioDottore. “Gli esperti insigniti di tale riconoscimento sono coloro che hanno compreso l’importanza della tecnologia come strumento chiave di comunicazione e soluzione per avvicinarsi ulteriormente ai pazienti, al fine di svolgere il proprio lavoro in modo più immediato ed efficace.”

La selezione dei vincitori, nella prima fase dell’iniziativa, ha tenuto conto del parere dei pazienti: gli specialisti candidati ai MioDottore Awards, infatti, sono stati selezionati in base al numero e alla qualità di giudizi ottenuti, sulla base di puntualità, attenzione al paziente e qualità dello studio medico. La seconda fase, ha invece visto i professionisti appartenenti alle stesse categorie di specializzazione chiamati a esprimere un giudizio sui colleghi nominati, secondo altri elementi, come professionalità, esperienza e curriculum professionale, facendo leva sulle proprie competenze mediche. Infine, la selezione decisiva, è stata guidata dal numero totale di opinioni positive raccolte tra gli utenti, dei voti dei colleghi di specializzazione e del contributo dello specialista alla risoluzione di dubbi o domande all’interno della sezione “Chiedi al Dottore”.

I vincitori dei MioDottore Awards 2020:

1. Allergologia: Dottor Antonino Arena (Messina)

2. Andrologia e Urologia: Dottor Leonardo Mosè Salamè (Brindisi)

3. Angiologia e Chirurgia Vascolare: Dottor Giovanni Alongi (Messina)

4. Cardiologia: Dottor Angelo Caselli (Roma)

5. Chirurgia Generale e Proctologia: Dottor Attilio Nicastro (Roma)

6. Chirurgia plastica e Chirurgia estetica: Dottor Mauro Barone (Roma)

7. Dermatologia: Dottor Mauro Auriemma (Roseto degli Abruzzi, Teramo)

8. Endocrinologia: Dottor Daniele Consoli (Siracusa)

9. Epatologia e Gastroenterologia: Dottor Antonello Trecca (Roma)

10. Fisiatria: Dottor Valerio Sebastiano Amico (Lentini, Siracusa)

11. Fisioterapia: Dottor Maurizio Brecevich (Roma)

12. Ginecologia: Dottoressa Alba Piras (Decimomannu, Cagliari)

13. Logopedia: Dottoressa Daniela Barberini (Santa Maria delle Mole, Roma)

14. Medicina dello Sport: Dottor Roaul Aiello (Segrate, Milano)

15. Medicina Estetica: Dottoressa Roberta Momi (Reggio Emilia)

16. Medicina Interna: Dottor Gaetano Ricignolo (Firenze)

17. Neurochirurgia: Dottor Alessandro Bertuccio (Alessandria)

18. Neurologia: Dottor Sandro Buzzelli (Pescara)

19. Odontoiatria e Ortodonzia: Dottor Manuel Perdicaro (Milano)

20. Oftalmologia: Dottor Miguel Rechichi (Catanzaro)

21. Ortopedia: Dottor Alessandro Castagna (Sassari)

22. Otorinolaringoiatria: Dottor Nunzio Accardo (Vietri sul Mare, Salerno)

23. Pediatria: Dottor Pietro Girlando (Roma)

24. Pneumologia: Dottor Cesare Arezzo (Bari)

25. Podologia: Dottor Maurizio Mazzoncini (Lucca)

26. Psichiatria: Dottor Giovanni Placidi (Genova)

27. Psicologia e Psicoterapia: Dottor Stefano Ira (Verona)

28. Radiologia e Radiologia Diagnostica: Dottor Claudio Mattiello (Napoli)

29. Reumatologia: Dottor Felice Galluccio (Firenze)