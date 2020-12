Indagine della Corte dei conti su Matera capitale della cultura 2019. La Sezione regionale di controllo per la Basilicata analizza i flussi finanziari occasionati dalla realizzazione dell’evento, con particolare attenzione a quelli utilizzati per il funzionamento della fondazione Matera 2019 e a quelli connessi alla riscossione dell’imposta di soggiorno. Dall’analisi della Corte emerge un quadro in chiaroscuro. A fronte di un evento di straordinaria rilevanza, la magistratura contabile ha accertato «criticità nella gestione degli eventi connessi» a tale nomina