Maria Immacolata Floris per “Il Sud On Line”

Maria Immacolata Floris 25 enne fotomodella di Cagliari

Come ti sei avvicinata alla professione di modella?

Ho iniziato a fare la modella quasi per gioco, posando in Sardegna per amici fotografi, mi ha sempre attirato quel mondo e volevo fare qualcosa in quel settore

Quali sono le pose che preferisci?

Le pose che preferisco sono quelle che valorizzano i punti forti del mio viso , sia del mio corpo

Hai lavorato con fotografi amatori e professionisti, lo shooting che ricordi particolarmente?

Lo shooting che mi ricordo principalmente e a cui mi sono divertita di più l’ho fatto con un fotoamatore dove abbiamo esplorato varie idee, come me ricoperta di marshmallow, me ricoperta da stelline, e me nella vasca idromassaggio con la acqua colorata. Mi sono divertita molto e abbiamo sperimentato varie idee.

Sei disponibile a viaggiare per lavoro?

Ovviamente sono disponibile e viaggio per lavoro

Ti piacerebbe effettuare sfilate e/o eventi ?

Mi piacerebbe molto partecipare a eventi, sfilate non credo di essere adatta dato che sono alta 1.60…

Hai mai realizzato un calendario?

Non ho mai realizzato un calendario sarebbe carina come idea in futuro, in particolar modo mi piace di me stessa il fatto di mettermi in gioco e rischiare , sono un avventuriera alla ricerca di cose nuove sempre , odio la monotonia

Il progetto che vorresti realizzare?

Mi piacerebbe realizzare un set in cui mi fingo una sirena con una coda vera, ambientato nell’acqua

Come definiresti il tuo carattere?

Il mio carattere lo definisco poco paziente , un po’ chiuso ma molto onesta e buona.

Inoltre il mio carattere credo che si debba ancora formare, sono molto giovane e in fase di assestamento

Contatti social?

Il mio Instagram è Maria_immacolata_st . Maria Flo ris.