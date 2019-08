Malati Sla, nasce la sezione Aisla dela Sicilia Orientale

L’assemblea dei soci A.I.S.L.A. delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa, riunitasi lo scorso 22 giugno, ha fondato la Sezione “AISLA Area Vasta Sicilia Orientale”, eleggendo quale presidente l’Avv. Orazio Arena.

La neonata sezione costituisce il presidio territoriale di AISLA Onlus – l’associazione che si occupa di assistenza e cura dei malati di SLA ed è presente in tutta Italia con ben 64 sezioni – e rappresenta ben 240 famiglie del territorio.

All’assemblea era presente anche il Segretario Regionale per la Sicilia Orientale, Eleonora Zappia, che con passione e determinazione ha reso possibile la creazione della sezione.

Per l’Avv. Arena, neo eletto presidente, “oggi un grande obiettivo è stato raggiunto. Dopo un lungo lavoro preparatorio, è nata la Sezione Territoriale AISLA Area Vasta Sicilia Orientale, formata dai Soci AISLA delle provincie di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. Si conclude nel migliore dei modi una tre giorni molto significativa nella lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica: giovedì l’inaugurazione della BIOBANCA Nazionale SLA, ieri la Giornata Mondiale sulla SLA, e oggi la nascita della Sezione, per dare un contributo nuovo e speciale ai malati del nostro territorio.

Il mio ringraziamento va a chi, a vario titolo, ha contribuito alla realizzazione del progetto, dimostrando fiducia in noi, affiancandoci e sostenendoci nel cammino, anche con un semplice consiglio o con un incoraggiamento, tra tutti Massimo Mauro, presidente nazionale di AISLA.

Infine, ringrazio tutti i soci sostenitori che hanno contribuito al progetto, sottoscrivendo la tessera di socio, e sposando incondizionatamente la causa. Sono convinto che continueranno a sostenerci anche in futuro”.

“La nascita della sezione in questa area vasta – commenta il Consigliere Nazionale Michele La Pusata – ci rende particolarmente felici perché tanti amici entrano ufficialmente a far parte della famiglia AISLA. Tanti amici che donano il loro tempo per dare sorriso e speranza a noi malati e alle famiglie. Grazie per essere scesi in campo e sostenere questa battaglia di civiltà”.

L’assemblea dei soci delle provincie ha eletto anche il consiglio direttivo, che risulta così composto:

– Presidente – Orazio Arena

– Vicepresidente – Giovanna Tona

– Segretario – Nicolò Piluso

– Tesoriere – Mariano Lo Faro

– Consigliere – Alfio Caccamo

– Consigliere – Camillo Leotta

– Consigliere – Eugenio Blogna

CONTATTI TELEFONICI E MAIL

Presidente Orazio Arena

sicilia.orientale@aisla.it