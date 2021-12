Così si rafforza la partnership con l’Università di Nottingham su Aeronautica e Spazio

Martedì 14 dicembre p.v. l’Ambasciatore britannico in Italia e San Marino, S.E. Jill Morris sarà ospite del Distretto Aerospaziale della Campania.

All’incontro è stato invitato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Saranno presenti l’assessore regionale alla Ricerca e innovazione Valeria Fascione e l’assessore regionale alle Attività produttive Antonio Marchiello.

La visita, introdotta dai saluti di benvenuto del presidente della Fondazione Idis – Città della Scienza Riccardo Villari, segnerà anche alcuni importanti momenti tra i quali la firma dell’accordo di collaborazione tra DAC e Università di Nottingham per studi e sviluppi tecnologici sulla transizione green in aeronautica.

Nella stessa occasione verranno consegnati riconoscimenti alle aziende del Distretto che sono presenti con propri insediamenti nel Regno Unito o che collaborano stabilmente e in maniera significativa con aziende inglesi. Le aziende coinvolte sono: Leonardo Company, ALA, Telespazio UK, ThalesAlenia Space e Tecnam.

Un ulteriore momento di grande significato sarà la consegna degli awards 2021 “Woman for Space” a Mariafelicia De Laurentis dell’Università di Napoli Federico II, Francesca Esposito di INAF e Altea Nemolato, laureanda Università degli Studi Della Campania L. Vanvitelli, che con le loro ricerche e la loro attività stanno fornendo importanti contributi alle conoscenze e alle tecnologie spaziali.

“La visita – è il commento di Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – è una preziosa occasione per ribadire la volontà di rafforzare e ampliare la già efficace collaborazione tra Regno Unito e Campania sui temi dell’aeronautica e dello Spazio”. Nel protocollo d’intesa stipulato lo scorso settembre furono tracciate le direttrici della collaborazione riguardanti tra l’altro il trasferimento tecnologico, le sinergie tra competenze di alto profilo, l’interazione tra strutture e progetti. “Da Napoli al Regno Unito – conclude Carrino – il ponte è già attivo, con al primo posto lo sviluppo di progetti riguardanti la propulsione elettrica, vale a dire la complessa materia dell’utilizzo di motori a supporto della propulsione dei veicoli nello spazio”.



“Il rafforzamento delle relazioni internazionali è un elemento strategico che accomuna Città della Scienza e il Distretto Aerospaziale della Campania, recentemente insediatosi nel nostro complesso, queste occasioni di scambio e collaborazione sono al cuore di una vision aperta, internazionale e propulsiva che caratterizza entrambi i poli d’eccellenza, riconosciuti al livello europeo.” Ha commentato il Presidente di Città della Scienza Riccardo Villari.

PROGRAMMA

Visita dell’Ambasciatore Jill Morris

Martedi 14 dicembre, ore 10

*

Saluti di:

• RICCARDO VILLARI, Presidente Fondazione IDIS-Città della Scienza

• LUIGI CARRINO, Presidente Distretto

Show del planetario commentato da:

• GIUSEPPE LONGO, Professore di Astrofisica all’Università degli Studi di Napoli Federico II

Interventi di:

• VALERIA FASCIONE, Assessore alla Ricerca, innovazione e startup della Regione Campania

• ANTONIO MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive della Regione Campania

• JILL MORRIS, Ambasciatore britannico in Italia e San Marino

Cerimonia di premiazione “WOMEN FOR SPACE” :

• MARIAFELICIA DE LAURENTIS, Università degli Studi di Napoli Federico II

• FRANCESCA ESPOSITO, Istituto nazionale di Astrofisica – INAF

• ALTEA NEMOLASO, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli

Cerimonia di premiazione “AERO & SPACE ENTERPRISE FOR UK”

• LEONARDO COMPANY

• ALA

• TELESPAZIO UK

• THALES ALENIA SPACE

• TECNAM

Ore 11.15 – Inaugurazione degli spazi DAC dedicati alle attività dell’intesa con l’Università di Nottingham