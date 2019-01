L’alta moda si tinge dei colori del Cilento

E se si potesse cogliere l’anima di Pollica, oltre che attraverso le sue bellezze naturalistiche e le sue tradizioni culinarie legate alla dieta mediterranea, anche grazie all’alta moda?

Lo stile di vita più bello del mondo si apre al lifestyle e alla moda per raccontare in una maniera del tutto nuova la ricchezza di un territorio in cui i giovani creativi possano restare, tornare, ideare, lavorare, vivere delle proprie passioni e dei propri talenti.

Dall’intuizione lungimirante dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Pisani e dalla prestigiosa collaborazione con la Scuola di Fashion Design dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli e con l’Azienda di Alta Moda Kolchagov Barba prende il via “Marina di Acciaroli, Moda Mare”.

Un ambizioso progetto in più fasi che prevede come primo step la creazione di una Capsule Collection, ispirata alle bellezze della comunità cilentana e in particolare del suo splendido Porto Turistico, a cura degli allievi e dei docenti di Fashion Design dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli, con l’autorevole supervisione dei fashion designer Emilio Barba e Svetoslav Kolchagov. Una innovativa linea mare, da presentare nell’affascinante Acciaroli a Giugno 2019, che sia punto di partenza per un’ulteriore preziosa fase, con positive ripercussioni sul mondo dell’occupazione giovanile.

Il secondo step del progetto prevede infatti la nascita di una startup tra i giovani designer dell’Accademia da impegnare costantemente negli anni successivi nell’azione di valorizzazione del marchio “Marina di Acciaroli”, attraverso la progettazione e la realizzazione di capi da commercializzare in un punto vendita appositamente allestito sul Porto di Acciaroli.

Volano economico, ma anche culturale e sociale, in grado di rendere la terra del vivere bene anche un polo di riferimento, dall’elaborazione alla fruizione, per gli amanti della moda e del design.

“Con questo ulteriore innovativo tassello, da inserire nel quadro della promozione multiforme di un territorio straordinario, – ha dichiarato il sindaco di Pollica Stefano Pisani – porto avanti un obiettivo da sempre primario: diffondere e divulgare la bellezza di Pollica e del suo stile di vita incomparabile e permettere alle nuove generazioni di goderne appieno, nel presente come nel futuro anche attraverso una concreta opportunità di lavoro.”

Il progetto è stato presentato Venerdì 11 Gennaio 2019 presso la Sala Caratteri – Foqus Fondazione quartieri Spagnoli di Napoli alla presenza del sindaco di Pollica, del direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli Giuseppe Gaeta, del fashion designer Emilio Barba, del coordinatore del Corso di Fashion Design dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli Angelo Vassallo, delle docenti dello stesso corso di Fashion Design Maddalena Marciano e Mariangela Salvati.