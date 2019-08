Se prevale l’ipotesi leghista si apre per il Sud un drammatico declino e quindi lavoreremo per un’alleanza meridionalista». Con queste parole il governatore della Campania Vincenzo De Luca lancia un

Movimento per il Sud, che punti ad arginare la Lega. Il presidente campano, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, ha definito il governo «un circo equestre» e ora, in caso di voto anticipato, punta ad un «grande movimento per il lavoro».