La sorpresa dell’export: è il Sud che traina il Made in Italy

L’export dell’Emilia Romagna , cresciuto del 5,7% (6,9% nel 2017), ha beneficiato dei buoni risultati della meccanica, dei mezzi di trasporto e del tessile-abbigliamento, mentre sono calate le vendite di materie plastiche e prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi. In Veneto la crescita più moderata delle esportazioni (2,8%) è stata sostenuta soprattutto dalla meccanica, mentre in Piemonte i flussi sono rimasti sostanzialmente stabili (0,4%), anche a causa della performance particolarmente negativa dei mezzi di trasporto (-11,2%). Per tutte e quattro le regioni la domanda è stata trainata dai Paesi europei ai quali si aggiungono gli Stati Uniti dove l’export italiano nel 2018 è cresciuto del 5%.

Le migliori performance di vendita all’estero sono state invece segnalate in Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna al Sud e Valle d’Aosta e Umbria al Centro Nord. L’aumento del 46% delle esportazioni molisane, caratterizzate da volumi relativamente ridotti, ha beneficiato dell’andamento dei mezzi di trasporto e del particolare successo nei mercati di Stati Uniti, Cina e Turchia. Anche la Calabria è cresciuta molto (15,9%), ma da volumi ugualmente ridotti, grazie al settore chimico, alla meccanica e all’alimentare.

Gli incrementi in Sicilia (15,3%) e Sardegna (6,8%) hanno riguardato in prevalenza i prodotti petroliferi e il settore chimico, ma in Sicilia sono andati molto bene anche i mezzi di trasporto e l’elettronica. Le esportazioni sarde hanno avuto ottimi risultati sul mercato USA, mentre quelle siciliane sono trainate dalla domanda dell’area europea. L’andamento positivo dell’export in Valle d’Aosta (9,1%) e in Umbria (8,7%) è invece dovuto alle operazioni infragruppo nel settore metallurgico, ma aumenti marcati hanno riguardato anche altri comparti rilevanti, in particolare l’Umbria ha presentato aumenti diffusi nei vari settori.

Liguria, Marche, Lazio e Puglia sono le uniche regioni con esportazioni in calo nel 2018. Il risultato negativo della Liguria (-6,7%) arriva da tutti i comparti, ad eccezione del farmaceutico che è invece cresciuto molto, mentre le operazioni infragruppo nel farmaceutico sono la causa principale del calo dei flussi nelle Marche (-0,9%), a cui si aggiungono altri settori di punta (tessile-abbigliamento e meccanica). Nel Lazio la contrazione delle vendite estere (-4,3%) è stata determinata in particolare dai mezzi di trasporto e dal chimico-farmaceutico e ha evidenziato risultati molto negativi nei mercati nordamericani e asiatici. Infine in Puglia (-2,2%) la dinamica positiva dei mezzi di trasporto non è riuscita a compensare il forte calo del farmaceutico, della metallurgia e dei prodotti agricoli.