La nuova sfida di Parmitano: “Voglio andare sulla luna”

«Nel mio futuro c’è anche la Luna e mi piace l’idea di volare lassù. Ho l’età giusta per poter sognare il grande viaggio. Soprattutto se entro cinque anni si realizzerà il primo sbarco come è stato programmato dalla Nasa». Con queste parole cariche di entusiasmo Luca Parmitano, astronauta Esa e colonnello dell’Aeronautica Militare, si è proiettato nel futuro parlando nella prima conferenza stampa dalla stazione spaziale Iss in collegamento con il Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano. «Gli esperimenti che affronterò nei prossimi mesi —aggiunge—sono un passo avanti per prepararsi alla prossima meta».