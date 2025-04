La letteratura e la Sicilia. Le cause del sottosviluppo meridionale nella cultura storica del dopoguerra

PRIMO PIANO Politica interna Magistrati in sciopero: “No alle carriere separate” L’Associazione Nazionale Magistrati ha deciso lo sciopero per il 27 febbraio contro la riforma che prevede la separazione delle carriere, considerata una minaccia all’autonomia e all’indipendenza della magistratura. Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario, i magistrati indosseranno coccarde tricolori ed è prevista una protesta simbolica all’uscita dell’aula quando interverrà il ministro o un suo delegato. Alcuni membri dell’ANM avrebbero preferito una protesta più moderata, mentre dal fronte politico Forza Italia parla di un atto «eversivo». Santanchè, “congelato” il caso fino al ritorno di Meloni La ministra del Turismo Daniela Santanchè, rinviata a giudizio per falso in bilancio, resta al suo posto. Il Partito Democratico attacca Fratelli d’Italia per i «silenzi ambigui», mentre la premier Giorgia Meloni è a Washington per l’insediamento di Donald Trump e non interverrà sul tema prima del suo rientro. Isolamento politico: secondo alcuni retroscena, nella chat interna di FdI l’appoggio alla ministra sarebbe stato tiepido. Forza Italia difende Santanchè in nome del garantismo, ma c’è chi ipotizza già nomi per un’eventuale successione (tra cui Gianluca Caramanna). Mattarella: “Non lasciate che la tecnologia monopolizzi il pensiero” Da Agrigento, Capitale italiana della Cultura, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un monito sull’uso della tecnologia: «Deve servire alla conoscenza e non monopolizzare il pensiero». Mattarella ha anche elogiato la solidarietà dei cittadini di Lampedusa, invitando gli amministratori locali a prendersi cura delle risorse culturali e ambientali. Gentiloni: “Le idee riformiste nel Pd siano centrali” L’ex premier Paolo Gentiloni, intervenendo a Orvieto all’assemblea di Libertà Eguale, sottolinea l’importanza del riformismo nel Partito Democratico. Nessuna intenzione di creare correnti o nuovi partiti, ma la convinzione che il riformismo debba avere un ruolo cruciale per evitare di dedicarsi soltanto a tematiche sociali senza considerare le istanze del ceto medio. Craxi, “ingiusta morte in esilio” A Hammamet, in Tunisia, commemorazione del 25° anniversario della scomparsa di Bettino Craxi. Presenti, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che hanno definito Craxi “un grande italiano” e ribadito il rammarico perché non ha potuto curarsi in patria. Economia e finanza Dividendi delle partecipate: 2,8 miliardi a Tesoro e Cdp Ammontano a 2,8 miliardi di euro i dividendi distribuiti dalle principali aziende pubbliche quotate in Borsa (tra cui Poste Italiane e Mps). 1,8 miliardi finiscono direttamente nelle casse del Ministero dell’Economia, mentre Cassa depositi e prestiti incassa il resto. Poste e Mps hanno beneficiato dell’aumento dei tassi di interesse, ottenendo performance significative sui listini. Calo dei tassi, ripresa dei mutui Secondo i dati ABI, il tasso medio sui nuovi mutui in Italia è sceso al 3,1%, favorito dai recenti interventi della Banca Centrale Europea. Negli ultimi sei mesi i prestiti ipotecari sono aumentati di 4,3 miliardi di euro. Resta comunque un quadro di incertezza economica con possibili oscillazioni all’orizzonte, viste le nuove tensioni su tassi e inflazione. Risparmio gestito oltre i 2.500 miliardi Continua la crescita del risparmio gestito in Italia, con volumi che superano i 2.500 miliardi di euro e un potenziale di ulteriore espansione, trainato dai grandi gruppi bancari e assicurativi. Il Copasir lancia l’allarme su possibili mire estere (in particolare francesi), ritenendo “strategica” la gestione del risparmio italiano. Trump frena la nuova vigilanza bancaria, l’ABI preoccupata L’amministrazione Trump, appena insediata, rallenta la riforma dei requisiti di capitale delle banche. In Europa, cresce l’allarme su possibili squilibri competitivi. La Banca d’Inghilterra ha già posticipato l’entrata in vigore delle nuove norme, e l’Unione Europea starebbe valutando di fare lo stesso. Detrazioni fiscali: taglio da 1 miliardo La nuova legge di Bilancio introduce una stretta sulle detrazioni, penalizzando circa 312mila contribuenti con redditi oltre i 75mila euro. L’obiettivo del governo è recuperare circa 1 miliardo di gettito, soprattutto riducendo i benefici su bonus edilizi per i redditi più alti. Zangrillo sui contratti pubblici: “No allo stallo eterno” Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, invita i sindacati a riaprire il confronto dopo il fallimento delle trattative sul rinnovo contrattuale del personale sanitario, avvertendo: «Se non ci sarà un accordo, gli aumenti dovranno passare per legge». Società, istituzioni, esteri Gaza, al via il patto sugli ostaggi Tregua “temporanea” tra Israele e Hamas: previsto il rilascio di alcuni ostaggi israeliani e di prigionieri palestinesi. Il premier Benjamin Netanyahu avverte che, se la seconda fase non produrrà risultati, le operazioni militari riprenderanno. Nel frattempo, tre ministri del partito di estrema destra Potere Ebraico lasciano il governo, in disaccordo con la decisione di accettare una tregua. Trump bis: deportazioni di massa Negli Stati Uniti, la nuova amministrazione Trump prevede un’operazione lampo contro i migranti irregolari: partirà da Chicago con l’“Operation Safeguard”, che mobiliterà 200 agenti federali. L’obiettivo è colpire anche le cosiddette “sanctuary cities”, considerate da Trump un ostacolo alla lotta all’immigrazione illegale. Meloni a Washington, Salvini resta in Italia La premier Giorgia Meloni è volata a Capitol Hill per partecipare alla cerimonia di insediamento di Donald Trump, come unica leader UE presente. In Europa si moltiplicano i timori sul nuovo corso americano, mentre il vicepremier Matteo Salvini ha rinunciato al viaggio per gestire le emergenze interne, tra cui la crisi del trasporto ferroviario. Iran, due giudici della Corte Suprema uccisi A Teheran, un attentato suicida ha causato la morte di due giudici noti per la dura repressione contro i dissidenti. L’attentatore sarebbe un dipendente del tribunale, poi suicidatosi. Iran, due giudici della Corte Suprema uccisi A Teheran, un attentato suicida ha causato la morte di due giudici noti per la dura repressione contro i dissidenti. L'attentatore sarebbe un dipendente del tribunale, poi suicidatosi. Il presidente del Parlamento chiede di trovare rapidamente "mandanti ed esecutori" dell'attacco, mentre l'ayatollah Ali Khamenei ha definito i magistrati "martiri". Spagna, crolla una seggiovia: 10 feriti Grave incidente sui Pirenei: un cavo si è spezzato, facendo precipitare alcune seggiole e causando dieci feriti, di cui due in gravi condizioni. Le autorità spagnole hanno aperto un'inchiesta per stabilire se si sia trattato di un difetto di manutenzione o di un guasto a una carrucola.