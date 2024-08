Intervista con Neomi Brando, l’attrice rivelazione dell’anno

DI Fausta Testaj’

IL NATION AWARD 2024 ha avuto come Madrina Noemi Brando, una giovane attrice, molto promettente, interprete delle due Fictions Netflix, “SUPERSEX”( EPISODIO DIRETTO DA Matteo Rovere), sulla vita di Rocco Siffredi e “SEI NELL’ANIMA”(di Cinzia Th Torrini), sulla vita della cantautrice toscana Gianna Nannini. La Brando è stata Premiata col NATION AWARD NEX GENERATION come rivelazione dell’anno.

Hai interpretato due parti piccole, ma intense e difficili in “Supersex” e in “ Sei nell’anima”, dove interpreti Tina, l’amica del cuore di G. Nannini,

R: Si, sono state due esperienze totalmente diverse, un era molto fisica “Supersex”, lì irrompevo la scena in maniera forte, invece in “Sei nell’anima”, c’è stata una grande interazione con G. Nannini, perchè essendo il mio personaggio, la sua migliore amica, quindi veramente esistita, sentivo una grande responsabilità.

Io so che sei stata scelta proprio da lei per interpretare Tina.

R: Si, è stata lei che mi ha visto e scelta, io sono andata in un suo backstage durante un concerto e lei subito ha detto :” Lei è Tina!”, io non capivo perchè non sapevo che girassero questo film e nel momento in cui l’ho scoperto, ne sono stata felice, perchè sono una grande fan della Nannini, è stata un’esperienza bellissima.

Per “SUPERSEX”avete avuto qualche figura professionale che vi affiancava durante le riprese

R: Si, c’era questa Intimacy Coordinator, che devo dire è stata molto utile, anche la settimana prima di girare mi chiamava e mi diceva :- Noemi come stai-, mi ha continuato a chiamare anche nelle due settimane successive alla finedelle riprese, è una figura che è stata inserita da poco, prima non c’era, una presenza veramente utile.

Che progetti futuri hai

R: sta uscendo questo film che si chiama “Squali”, è un film- Movie, e sono felice perchè finalmente il mio dialetto veneto sta uscendo, dato che si è girato lì.Sono nel film di F. Ozpetek che uscirà credo a settembre e poi vediamo, speriamo in cose belle, basta biografie perchè già ne ho fatte due, mi piacerebbe interpretare un Thriller, un Horror e poi sono molto sportiva quindi fare qualcosa che riguarda l’action, mi piacerebbe combattere, tirare di pugni.

Teatro ne hai in programma?

R: In realtà l’ho fatto adesso per la prima volta, ho frequentato un corso di Emma Dante, è stato veramente tosto, perchè lei è severissima, ha una potenza, se ti guarda in un certo modo già capisci che sarà un disastro, ha fatto piangere non so quanti ragazzi, io ho resistito non ho pianto, in compenso ho imparato un sacco di cose, il teatro mi affascina molto infatti vorrei iniziare a farlo.