Intervista con Domenico Corrao (Pps): aperti alle alleanze in Sicilia ma solo con proposte vere

Domenico Corrao è Presidente del Partito del Popolo Siciliano.

Domenico, visto che ci conosciamo, ti chiedo cosa ne pensi della situazione politica siciliana, anche dopo le ultime elezioni in alcuni nostri comuni e per le europee.

Se mi consenti partirei dall’astensionismo perché si tratta di dati rilevanti. In Sicilia, spesso i tassi di partecipazione sono più bassi rispetto alla media nazionale, un segnale di sfiducia nelle istituzioni e nei processi democratici. I Cittadini sono delusi, non hanno fiducia nelle istituzioni e non credono più nella politica, per meglio dire nei politici.

La situazione politica siciliana è complessa e influenzata da dinamiche regionali e nazionali. L’idea che i Cittadini hanno è che le elezioni non valorizzano programmi e progetti ma servono per misurare le forze in campo anche all’interno dello stesso partito, questo serve per aumentare il peso dei politici siciliani all’interno degli stessi partiti nazionali di destra, sinistra e centro. Le elezioni, per i politici, rappresentano un banco di prova per le alleanze politiche, per le coalizioni di centrodestra e centrosinistra che cercano di consolidarsi. Temi estranei ai bisogni della gente e che non corrispondono ad un miglioramento della vita dei siciliani.

Spetta alla politica dare risposte urgenti; accenno soltanto ai problemi della sanità siciliana, della mancanza dell’acqua, del lavoro, dell’agricoltura e della pesca, dello spopolamento delle città, dei siciliani costretti ad emigrare, della sicurezza dei Cittadini. Non ultimo la gestione delle risorse europee, soprattutto i fondi del PNRR che potrebbero servire per ridurre il divario infrastrutturale e occupazionale con il resto dell’Italia.

Quali sono le prossime elezioni a cui vi candidate?

Come sempre cerchiamo di essere presenti alle amministrative con le comunali e attendiamo di conoscere le decisioni del Governo regionale per quanto riguarda il ritorno al voto per le elezioni provinciali. Il nostro obiettivo sono e rimangono le elezioni regionali.

Adesso la domanda spinosa. Questa volta vi aggregate a altri partiti?

L’obiettivo del Partito del Popolo Siciliano è quello di elaborare, insieme ad altre forze politiche sicilianiste, una proposta alternativa, innovativa e concreta che ci rappresenti dalle prossime elezioni comunali e regionali. Altrimenti decideremo da soli le alleanze.

Sempre decisi a difendere la vostra posizione. Ti ringrazio per questa intervista. In bocca al lupo per le prossime elezioni.

Grazie a te e viva il lupo!