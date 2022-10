INNOVATION VILLAGE / L’AMBASCIATORE DEL REGNO DEL BAHRAIN IN VISITA AL DISTRETTO AEROSPAZIALE DELLA CAMPANIA￼

Al centro dell’incontro le prospettive di collaborazione sul piano scientifico con particolare attenzione alle eccellenze tecnologiche del sistema DAC

Sua Eccellenza l’Ambasciatore del Regno del Bahrain Dr. Nasser M. Y. Al Balooshi ha partecipato ieri, giovedì 27 ottobre, all’Innovation Village 2022, rassegna giunta alla ottava edizione, e divenuta il principale evento meridionale in tema di innovazione, dedicata al networking tra mondo della ricerca, sistema delle imprese e Pubblica Amministrazione.

Accolto dal presidente del Distretto Aerospaziale della Campania Luigi Carrino e dal direttore di Città della Scienza Massimo Cavaliere, la visita è stata l’occasione per illustrare le potenzialità del settore aerospazio alla luce del prossimo Bahrain International Airshow (Manama, 9-11 Novembre), con un utile scambio di opinioni sulle opportunità da cogliere nell’area mediorientale, per cui il Bahrain, nazione che comprende più di trenta isole del Golfo Persico, funge da naturale porta di accesso.

La nazione araba deve la sua importanza alla sua posizione strategica tra Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi e all’ambizioso piano di diversificazione della sua economia rispetto all’estrazione e raffinazione dei combustibili fossili. Piani che hanno portato il settore oil & gas a rappresentare circa il 18.5% del PIL bahrainita rispetto al 42% dell’anno 2002. Grande attenzione viene inoltre riposta dalle autorità alle prospettive della transizione energetica e della sostenibilità ambientale, nonché alle nuove frontiere dell’innovazione e della ricerca, come annunciato da S.A.R. il Principe della Corona & Primo Ministro, Sheikh Salman bin Hamad Al Khalifa in occasione del COP-26 di Glasgow. Il Bahrain esprime inoltre un particolare interesse allo studio dello spazio, come evidenziato dal lancio del Light-1, primo satellite del Bahrain, lo scorso 21 dicembre 2021.

Nel corso della mattinata, con la partecipazione dell’assessore alla Ricerca, Innovazione e Start Up della Regione Campania Valeria Fascione, si è svolta una presentazione del Distretto e delle prospettive del settore aerospaziale della Campania.

