Indipendentisti a Palermo : entro 5 anni referendum per l’indipendenza della Sicilia

Nei locali dell’ Auditorium San Mattia ai Crociferi di Palermo, centinaia di indipendentisti provenienti da tutta la Sicilia si sono ritrovati ​in occasione del primo incontro pubblico di Antudo organizzato per la presentazione ai siciliani e alle siciliane delle dieci tesi elaborate per delineare il manifesto fondativo, il panorama politico e culturale dentro il quale si andrà a sviluppare il nuovo progetto politico pensato per l’indipendenza della Sicilia. Una serie di interventi hanno battuto il tempo di questo importante pomeriggio per tutti i siciliani: quadro della situazione politica nazionale e internazionale, presentazione delle 10 tesi, problematiche degli enti territoriali.

“Entro cinque anni faremo un referendum. Faremo un referendum per l’abolizione dell’articolo 1 dello Statuto speciale, quello che ci tiene dentro l’unità politica dello Stato Italiano. Faremo un

referendum per l’indipendenza della Sicilia. Una domanda semplice: «Vuoi che la Sicilia sia

indipendente»? Sì o No” afferma Luigi Sturniolo di Antudo. Antudo è dunque l’espressione dell’Indipendenza della Sicilia contro la dipendenza dallo Stato Italiano e dal modello di sviluppo capitalistico che sull’Isola ha prodotto solo disoccupazione, precarietà, devastazione ambientale, emigrazione forzata.

Si è poi fatto notare come, dentro questo quadro a tinte fosche, una larga parte dei Comuni siciliani siano in dissesto finanziario e incapaci di fornire servizi e cura ai cittadini, come il rientro dal debito imponga agli abitanti dell’isola un regime di austerità e di aumento ai massimi livelli dei tributi locali. Penuria di risorse da

parte degli enti locali e mancanza di infrastrutture costituiscono un dispositivo politico e sociale

che assume un carattere recessivo e disegna un futuro grigio per l’isola.

“In un’epoca in cui il potere decisionale si sposta sempre più lontano dai luoghi su cui poi esercita il proprio controllo e si concentra nelle mani di pochissime istituzioni internazionali, diviene urgente rilanciare una politica che dal basso affermi la chiara e determinata volontà di decidere riguardo le sorti della propria terra” conclude Sturniolo.