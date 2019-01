Il Sud nella morsa del gelo: lo spettacolo dei Sassi di Matera imbiancati

E’ al gelo, con temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio, la Basilicata che stamani presenta ai turisti la “cartolina” dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve caduta durante la notte. Sulle strade le criticita’ principali sono segnalate dalla Polizia stradale sulla ss7 Appia che dalla ‘Basentana’, e quindi da Potenza, conduce proprio nella Capitale europea della Cultura 2019. La Polstrada comunque consiglia “di mettersi in viaggio solo se necessario e solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilita’ e del meteo”. In provincia di Potenza, invece, finora non stati segnalati particolari disagi anche se “risulta difficoltoso – e’ scritto nella nota della Polstrada – raggiungere la provincia di Bari attraverso la direttrice di marcia ss 96 Tolve-Gravina-Altamura dove peraltro nella parte iniziale da Potenza vige gia’ un divieto di transito per i mezzi pesanti. Le pattuglie in servizio stanno consigliando al traffico pesante diretto a Matera la direzione alternativa ss 658 e ss 655 Bradanica”.