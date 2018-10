Sbloccati i fondi per il consolidamento dell’Arco Naturale di Palinuro. Lo annuncia, in un post su Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che oggi ha partecipato a un’iniziativa con il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, proprio nella città del Cilento. Oltre cinque milioni di euro per un intervento atteso da anni, e altri tre milioni per gli interventi di manutenzione alla foce del Mingardo. “A Palinuro, con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, il sindaco di Centola Carmelo Stanziola, Vera Corbelli dell’Autorita di Bacino Meridionale e il presidente del Parco del Cilento a Tommaso Pellegrino, abbiamo sottoscritto l’accordo di programma – informa il governatore – per il consolidamento conservativo di uno dei beni ambientali più conosciuti, uno dei simboli del Cilento, patrimonio Unesco”. “Grazie alla sinergia con il Ministero e la sensibilità del ministro Costa, ora il Comune di Centola stazione appaltante ha la possibilità di far partire subito la gara per la progettazione e di stringere i tempi per realizzare le opere necessarie”, ha concluso De Luca.