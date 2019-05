Il flop della scuola: uno studente su tre ha problemi perfino con l’italiano

Il 34,4% dei ragazzi dell’ultimo anno delle scuole medie non ha competenze sufficienti nella lingua italiana. Situazione più grave in matematica, in cui la percentuale arriva al 40%. A dirlo è l’Istat nel suo “Rapporto di informazioni statistiche per l’Agenda 2030”. Ne escono malissimo le regioni meridionali: molte hanno ben più del 50% di studenti insufficienti in materie scientifiche e letterarie.

Tanti anni fa Venditti cantava “la matematica non sarà mai il mio mestiere”: all’epoca non immaginava di certo il dramma che gli studenti di Campania, Calabria e Sicilia vivono oggi con le materie scientifiche. Nelle tre regioni peggiori del report, i due terzi degli studenti di terza media non raggiungono competenze sufficienti nell’affrontare un problema matematico.

I numeri sono particolarmente ostici per le studentesse: a livello nazionale, la “quota rosa” nell’insufficienza matematica si attesta sul 41%, mentre è del 38% quella maschile. Una rivincita parziale la si ha nelle materie letterarie, in cui le ragazze hanno profitti migliori dei ragazzi, con un 30% di insufficienze a fronte di un 38%.