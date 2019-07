Il fascino della modella Camilla Marioli

Camilla Marioli modella 23enne di Brescia

Come hai iniziato la professione di modella?

Sinceramente non ricordo esattamente come ho iniziato la professione da modella, sin da piccola mi dicevano tutti che avevo il fisico per farlo. Essere alta 1,70 cm in terza media è una rarità. Ho iniziato facendomi fotografare da dei miei amici che avevano la passione per la fotografia e sono risultata essere molto fotogenica. Ho fatto alcune sfilate nella mia zona per gli eventi di paese diciamo…ho poi provato Miss Italia quando non avevo ancora 18 anni.. non mi sono trovata bene con la responsabile della Lombardia che mi ha detto che ero al limite per partecipare al concorso.. pesavo meno di 50 kg..avendo problemi rotulei non potevo portare i tacchi senza plateau per tanto tempo ma ero obbligata. Inoltre dopo aver visto vincere fasce gente che non le meritava affatto ho rinunciato. Non ero nemmeno patentata ed era un grosso impegno per i miei genitori portarmi in giro per la Lombardia. Magari ci riproverò l’anno prossimo. Sono quindi andata avanti a fare servizi fotografici coi miei amici e alcune sfilate qui in zona. Studiando non posso spostarmi troppo. Quest’ anno sono poi venuta in contatto con fotografi molto bravi con cui ho fatto degli shooting e sono stati loro a consigliarmi di farne altri e creare il mio portfolio. Frequentando l’università e facendo altri lavoro mi risulta impossibile ora trasformare questo lavoro di modella da saltuario a professionista. Ma resta sempre il mio sogno.

Quali generi di foto preferisci?

Per ora ho scattato in intimo, glamour o con vestiti lunghi. Adoro le foto in bianco e nero. Voglio che le mie foto trasmettano eleganze ma anche molta sensualità e desiderio. Sono abbastanza contro a foto con serpenti, aracnidi, feticiste o altro…

Hai effettuato diversi shooting? Sei disponibile a viaggiare?

Si ho effettuato alcuni shooting con dei miei amici fotografi: al fiume e in albergo. Ho poi fatto due shooting in studio e me ne attendono parecchi altri. Sono disponibile a viaggiare? Non tanto visto che studio e lavoro. Però in base alle proposte posso anche decidere di spostarmi

Hai esperienze come ragazza immagine sfilate modella bodypainting,

Sono iscritta a un’agenzia di hostess come ragazza immagine e ho fatto alcuni lavori. Ho fatto sfilate e concorsi di bellezza e ho fatto anche la modella di bodypainting.

Cosa piace di te?

Cosa piace di me? Fisicamente le mie gambe davvero lunghe, i miei occhi verdi con cui posso esprimere davvero tanta sensualità, e il mio seno apparentemente perfetto

Come definiresti il tuo carattere?

Sono una ragazza molto solare, socievole e di buona compagnia. Sono assolutamente sincera e diretta.

Ti affascina il mondo dello spettacolo?

Il mondo dello spettacolo si mi affascina. Chi non vorrebbe andare in televisione ed essere considerata una persona famosa?

Come ti vesti abitualmente?

Il mio motto nel vestire è corto, scollato attillato. Anche in inverno cerco sempre di risultare semplice ma elegante e sexy. Adoro le scollature e i vestitini molto corti così da valorizzare le mie gambe. Abbino sempre gioielli trucco scarpe e borse

Il tuo sogno da realizzare?

Prima era diventare una modella/fotomodella professionista. Ora il mio lavoro dei sogni è la criminologa forense ma c’è sempre spazio anche per il primo

Contatti social?

Adoro i social. Li uso davvero tanto. Ero seguitissima su Ask ma poi per motivi personali ho dovuto toglierlo. Mi potete trovare su Facebook (Camilla Marioli (Gilda)) e su Instagram (camillamarioli) mentre potete trovare il mio portfoglio su Flickr o Fotoportale